Anlässlich des 50. Jubiläums veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Samstag, den 17. August ein Nachtschwimmen im Naturbad Xantener Südsee.Hier können die Gäste bei stimmungsvoller Beleuchtung das Naturbad-Feeling unter dem Sternenhimmel genießen. Geschwommen werden kann an diesem Abend bis 21:30 Uhr. Dazu bietet die Naturbad-Gastronomie den Besuchern Erfrischungen und herzhafte Snacks.Für das Nachtschwimmen am Samstag, den 17. August gelten die regulären Naturbad-Tarife.Das Freizeitzentrum Xanten feiert seine Gründung vor 50 Jahren mit verschiedenen Aktionen rund um ausgewählte Angebotsbereiche. Bereits im Juni fand etwa eine Windsurf Fun-Regatta statt. Als letzte Aktion ist am 6. September ein Nachtsegeln auf der Xantener Nordsee geplant.