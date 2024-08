Nachtschwimmen im Naturbad Xantener Südsee wird witterungsbedingt erneut abgesagt

Das für Samstag, den 17. August im Naturbad Xantener Südsee geplante Nachtschwimmen muss witterungsbedingt erneut abgesagt werden.



Am Freitag und Samstag bleibt das Naturbad Xantener Südsee aufgrund des vorhergesagten Wetters geschlossen. Einen neuen Termin für das Nachtschwimmen wird der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), noch bekanntgeben.



Anlässlich seiner Gründung vor 50 Jahren bietet das FZX über das Jahr verteilt verschiedene Aktionen rund um ausgewählte Angebotsbereiche, so auch das Nachtschwimmen. Es ist bereits die zweite Verschiebung; der ursprünglich geplante Termin am 6. Juli musste ebenfalls witterungsbedingt abgesagt werden.

(lifePR) (