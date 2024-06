Fußball-Europameisterschaft 2024: Public Viewing auch am Sa., 29. Juni im Hafen Xanten

Das viel zitierte „Sommermärchen“ ist noch nicht zu Ende, das Ticket zum Achtelfinale für die deutsche Mannschaft ist gelöst: Am kommenden Samstag, den 29. Juni geht es für die National-Elf gegen den Zweitplatzierten in der Gruppe C. Wer es sein wird, entscheidet sich erst bei den Gruppenspielen am heutigen Abend; auf jeden Fall wird es jedoch ein spannendes Spiel werden.



Auch zu diesem Achtelfinale, das am Samstag ab 21:00 Uhr aus Dortmund übertragen wird, bietet das Freizeitzentrum Xanten wieder ein Public Viewing im Hafen Xanten an. Hier kann open air vor der schönen Kulisse der Xantener Südsee mitgefiebert werden. Dazu hat das Freizeitzentrum Xanten die Kapazitäten für das „Rudelgucken“ vergrößert, weil -auch aufgrund eines zuvor stattfindenden Konzertes im Naturbad Xantener Südsee- mit einer größeren Nachfrage gerechnet wird.



So wird etwa eine zweite LED-Leinwand für verbesserte Sichtverhältnisse sorgen. Zudem wurden die verschiedenen Gastronomieangebote zur Versorgung der Gäste direkt an der Promenade des Hafens Xanten vergrößert. Für Fans, die mit dem Pkw anreisen, stehen auf dem gegenüberliegenden Parkplatz des Archäologischen Parks Xanten (APX) zusätzliche Ausweichparkplätze zur Verfügung.



Geöffnet ist die Public Viewing-Area ab zirka zwei Stunden vor Anpfiff. Der Eintritt und die Platzwahl sind frei. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.



Sa., 29. Juni 2024, ab 19 Uhr:

Public Viewing Fußball-Europameisterschaft 2024

Übertragung aller Deutschlandspiele u.a. auf LED-Wand

Hafen Xanten, Xantener Südsee

Salmstr. 30, 46509 Xanten

Eintritt frei!

