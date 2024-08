Fortsetzung des FZX Sommer Open Airs mit Michael Schulte am 30. und Beatrice Egli am 31. August

Am Freitag, den 30. August startet der musikalische Teil des Sommer Open Airs 2024 im Freizeitzentrum Xanten (FZX). An diesem Wochenende singen Michael Schulte (Freitag) und Beatrice Egli (Samstag) auf der Bühne im Naturbad Xantener Südsee.



Fr., 30. August: Michael Schulte – Remember Me Open Air

Der deutsche Singer-Songwriter (The Voice of Germany, Eurovision Song Contest 2018…) macht am Freitag, 30. August 2024 Station im Naturbad Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten. Das Open Air-Konzert ist Teil der Headlinertour „Remember Me“ zu seinem neuen, gleichnamigen Album mit mitreißenden neuen, aber auch bekannten Songs.



Michael Schulte blickt zurück auf sechs erfolgreiche Studioalben, acht Top-10-Radiosingles in Folge, weit über eine Milliarde Streams seiner Songs und Videos sowie Millionen begeisterter Fans, die ihm auf Headlinertouren, Festivals und mitreißenden Auftritten wie beim Eurovision Song Contest in Lissabon, bei dem er 2018 den sensationellen 4. Platz belegte, zujubelten.



Der erfolgreiche Singer-Songwriter steht nun mit seinem siebten Studioalbum in den Startlöchern: „Remember Me“ heißt die LP, für die sich Michael Schulte zur Inspiration viel Zeit genommen hat, um in Ruhe zu reflektieren: Über alles, was in den vier Jahren seit der letzten LP „Highs & Lows“ geschah und was er in seiner mehr als zehnjährigen Karriere erlebt hat, die Ankunft seiner Kinder - der Musiker ist stolzer Vater zweier Söhne - und seine Familie als Rückzugsort zum Krafttanken. Auch Erfolge, Verluste, Freund-schaften und Entscheidungen, die sein Leben mitbestimmt haben, wie etwa 2021 das Signing seines Vertrags mit Universal Music Germany, sind Themen. „Was habe ich erreicht? Was bleibt von mir, wie wird man sich irgendwann an mich erinnern?“ - existenzielle Fragen stellt sich Schulte auf dem neuen Album. Mit „Remember Me“ legt der Norddeutsche wohl den nachdenklichsten, persönlichsten und kraftvollsten Longplayer bisher vor und konnte seine Fans mit einigen Vorgeschmäckern begeistern:



Die fünf ausgekoppelten Singles des Albums sind in die Top 10 der deutschen Radiocharts gestiegen, wie etwa die Pop-Ballade „Stay“, der 80er-inspirierte Popsong „With You“ und das mitreißende „Waterfall“, eine Kollaboration mit dem DJ und Electro-Producer R3HAB, das mit inzwischen 85 Millionen Streams den 3. Platz in den deutschen Airplay-Charts belegte.



Der tanzbare Track ist kein Ausreißer, mit „Better Me“ legt er eine weitere Zusammenarbeit mit R3HAB vor. „Ich liebe es, zu Dance-Beats zu singen, und diese Reise mit R3HAB fortzusetzen, fühlt sich einfach gut an“, bestätigt Michael Schulte. Genauso mitreißend ist auch die Dance-Single „Better Me“ und das poppige „Bye Bye Bye“, eine Kollaboration mit dem deutschen Hitmaker-Duo YouNotUs (Alle Farben, Nico Santos, Aka Aka).



Mit diesem Album hat Michael Schulte die wahrscheinlich abwechs-lungsreichste und vielschichtigste Platte seiner Karriere bisher vorgelegt – auch live darf man sich auf eine absolut aufregende Show freuen, die bestimmt den ein oder anderen Gast bescheren wird, alle Highs und Hits, tolle neue Songs und Michael Schulte in Bestform.



Open Air im Naturbad Xantener Südsee

Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Abendkasse ab 19:00 Uhr

Tickets online auf f-z-x.de und eventim.de



Sa., 31. August: Beatrice Egli live mit Band Open Air

Sie ist DIE Powerfrau des deutschsprachigen Popschlagers: 2023 hat sie sich mit ihrem Nr. 1 Album „Balance“ künstlerisch neu er-funden und ist doch sofort wiedererkennbar sie selbst geblieben. Am 01.03.2024 erschien das Erfolgsalbum nun als eine um drei neue Studiosongs, zwei Remixe und sechs Akustikversionen ergänzte Sonderedition „Alles in Balance - Leise“ inklusive der brandneuen Single „Du, Du, Du“.



Nachdem Beatrice Egli „Volles Risiko“ gegangen ist und mit komplett neuem Team an ihrer Seite den kreativen Neuanfang gewagt hat, ist sie „Herzgesteuert“ ihrem Weg gefolgt - und der hat sie nicht nur in die persönliche „Balance“, sondern auch an die Spitze der Albumcharts in Deutschland sowie ihrer Schweizer Heimat geführt. Als erfolgreichste Künstlerin der Schweiz wurde sie in ihrem Heimatland bereits mit drei Swiss Music Awards ausgezeichnet und erhielt in Deutschland einen begehrten Echo in der Kategorie „Newcomerin international“. Insgesamt wurde sie in ihrer Karriere bisher sechs Mal mit Gold und vier Mal mit Platin in Deutschland ausgezeichnet. Längst ist Beatrice Egli aber nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern hat sich mit „Die Beatrice Egli Show“, in welcher sie regelmäßig Schlagerstars und Showacts begrüßt, auch als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen etabliert.



Beatrice Egli liebt es, neue Herausforderungen anzunehmen - ob beim Skifahren oder Hiking in den Schweizer Alpen, mit ihrem eigenen „Egli Extrem“-Podcast, bei dem sie weder weiß, welche Gäste sie erwarten, noch auf was für ein Abenteuer sie sich dabei einlässt oder als Teil der „Deutschland sucht den Superstar“ 2024er Jury, jener Show, in der 2013 ihre eigene Karriere begann. Beatrice Egli ist extrem vielseitig, extrem mutig und extrem erfolgreich. Mit „Balance“ ist sie in ihrem zehnten Karriere-Jubiläumsjahr noch einmal so richtig durchgestartet und hat ihren absoluten Ausnahme-status in der deutschsprachigen Musikszene und darüber hinaus eindrucksvoll unterstrichen. „Balance“ ist ihr ganz persönlicher Beweis dafür, dass es sich lohnen kann, mutig zu sein, Neues zu wagen und zuversichtlich das nächste Kapitel der eigenen Geschichte aufzuschlagen!



Open Air im Naturbad Xantener Südsee

Freizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Abendkasse ab 19:00 Uhr

Tickets online auf f-z-x.de und eventim.de



Anreise und Parken

Es stehen ausreichend kostenpflichtige Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Navigation für die Anreise: Am Meerend, 46509 Xanten Aufgrund weiterer Veranstaltungen werden die nutzbaren Park-plätze vor Ort zugewiesen.

