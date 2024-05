Fischmarkt an Pfingsten in Wardt

Am Pfingstwochenende, 19. und 20. Mai 2024, veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten wieder den beliebten Fischmarkt. Es ist die 15. Ausgabe der populären Marktveranstaltung, die in diesem Jahr im Naturbad Xantener Südsee in Xanten-Wardt stattfindet.



An einer über 300 Meter langen Genuss- und Shoppingmeile werden eine Vielzahl an Fischspezialitäten wie zum Beispiel Flammlachs und weitere, vor Ort geräucherte Waren von Fisch und Meeresfrüchten, Backfisch, holländischer Kibbeling, Lachsburger oder auch Fischsuppe geboten. Diese können sowohl an den Ständen verzehrt als auch mitgenommen werden, um direkt weiterflanieren zu können.



Weitere kulinarische Leckerbissen ergänzen das vielfältige Fischangebot. Von eingelegten Spreewald-Spezialitäten, Bäcker- und Konditorwaren über Kartoffelspezialitäten bis hin zu einem breiten Sortiment an Dessertgerichten wie zum Beispiel Crêpes, Brüsseler Waffeln, Churros und spanische Chips sowie Softeis, Bonbonspezialitäten, Gewürzen und Tees ist alles dabei.



Auch die alljährlichen Kunsthandwerkerstände begeistern wieder mit einer Auswahl an Schmuck, Dekorations- und Kreativartikeln, Bekleidung, Textilien, Naturkosmetik und Körperpflege, Raumschmuck und vielem mehr für Haus und Garten.



Aufgrund eines Vollbrandes im Herbst des vergangenen Jahres stehen das Gebäude des Hafens Vynen und die damit verbundene Infrastruktur im Bereich der Veranstaltungsfläche an der Xantener Nordsee derzeit nicht zur Verfügung. Damit für eine so große Veranstaltung wie den Fischmarkt genügend Kapazitäten bereitstehen, hat das Event-Team des Freizeitzentrums Xanten frühzeitig eine Verlegung des Fischmarktes auf die Veranstaltungsfläche des Naturbades Xantener Südsee in Wardt geplant. Diese ist jedoch nur vorübergehend; sobald die Bauarbeiten im Hafen Vynen abgeschlossen sind, soll der Fischmarkt wieder an seinen angestammten Veranstaltungsplatz entlang der Xantener Nordsee zurückkehren.



Der diesjährige Fischmarkt Xantener Südsee in Xanten-Wardt ist am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Anfahrt und Parken



Die Veranstaltung und Parkplätze sind durch zusätzliche Hinweisschilder gekennzeichnet. Für die Nutzung der Parkplätze wird eine Gebühr von 5 € erhoben. Von den Parkplätzen aus ist der Fischmarkt fußläufig zu erreichen. Empfohlen wird die Anreise per ÖPNV oder Fahrrad.



