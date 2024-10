Erstes Hundeschwimmen im Naturbad Xantener Südsee

In diesem Jahr feiert das Freizeitzentrum Xanten das 50. Jahr seiner Firmengründung bei zahlreichen Events und weiteren Specials. Zum Ende der Saison gibt es dazu noch einmal ein besonderes Special vom Freizeitzentrum Xanten (FZX)-Team – das erste Hundeschwimmen im Naturbad Xantener Südsee!



In diesem Jahr wurde das Naturbad Xantener Südsee erstmals in einem ausgewiesenen Bereich für Badegäste mit Hund freigegeben. Die sehr positive Resonanz -sowohl unter den Gästen mit als auch ohne Hund- veranlasste das FZX-Team nun dazu, das geplante Hundeschwimmen als Tagesevent mit einem attraktiven Rahmenprogramm zu gestalten:



Und so dürfen am Aktionstag Sonntag, den 20. Oktober Hunde die gesamten Strand- und Freiflächen des Naturbades erkunden und natürlich auch im Wasser frei toben. Dafür steht auf dem weitläufigen Naturbadgelände für alle Hunde genügend Platz zur Verfügung.



Für alle Fellnasen, Frauchen und Herrchen wird außerdem ein breites Rahmenprogramm rund um das Thema Hund mit Mitmach-Angeboten, verschiedenen Ausstellern, Beratungs- und Verkaufsständen geboten. Die Naturbad-Gastronomie ist geöffnet und es besteht die Möglichkeit, mit Hund an verschiedenen Aktionen teilzunehmen: Ein Schnupperkurs im Hundepaddeln liefert Inspiration zur Freizeitgestaltung mit Hund am und auf dem Wasser.



Zwei Parcours widmen sich zudem den Themen Agility (Teamsport mit Hund) und Degility (Entspannungsübungen mit Hund).



Als Akteure und Anbieter im Ausstellerbereich hat das Freizeitzentrum Xanten verschiedene lokale Firmen bzw. Anbieter eingeladen, darunter Firma Fressnapf Xanten (Beratung und Verkauf), die Hundeschule ‚Ohne Worte‘ (körpersprachliches Training ohne Worte, Degility-Parcours und Sucharbeit mit Hunden), Heilpraktikerin Alexandra Weis (Psychotherapie mit Hund), Firma Hundetrainer Xanten (allgemeines Trainingszubehör und Agility-Parcours), Firma LuBaccas (handmade Halsbänder und Leinen), Firma Nandoo Hundefutter (Premium Nassfutter, Kauartikel und Snacks für Hunde), Firma Reitsportsattlerei Leo (handmade Leinen, Halsbänder und Hundespielzeug aus Leder), Firma Steffis Dog Accessoires (handmade Hundezubehör aus Stoff), Theresa Tietz (Mensch- und Tierfotografie, Mini-Shootings am Strand des Naturbades) sowie das Tierheim Wesel und die Villa Hinkefuss mit Informationen und dem Angebot von Hundezubehör, das gegen eine Spende erhältlich ist. Am Stand des Freizeitzentrums Xanten selbst gibt es eine Glückrad-Aktion mit der Chance auf attraktive Freizeitgutscheine.



Das FZX-Team freut sich auf zahlreiche Gäste mit ihren Fellnasen. Der Eintritt in das Naturbad Xantener Südsee ist am Aktionstag 20.10.2024 für Erwachsene und Kinder frei und für jeden Hund beträgt der Eintritt 1 € pro Pfote.



Es wird darauf hingewiesen, dass mitgebrachte Hunde im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmenden sozial verträglich, gesund sowie geimpft sein müssen; Impfschutz und Tierhaltehaftpflichtversicherung sind nach den gesetzlichen Vorschriften Pflicht und am Veranstaltungseinlass kann es zu stichprobenartigen Kontrollen kommen.



Die Leinenpflicht innerhalb des Naturbades Xantener Südsee ist am Aktionstag, 20.10.2024, übrigens ausnahmsweise aufgehoben; nur im Bereich der Ausstellerstände müssen Hunde angeleint sein. Außerhalb des Naturbades gilt -wie auch an allen übrigen Tagen innerhalb des Naturbades und im gesamten Freizeitzentrum Xanten- für Hunde eine Anleinpflicht.



Hinweis für Veranstaltungsgäste, die mit dem Pkw anreisen: Die Pkw-Parkplätze sind gebührenpflichtig (3,- €/Tag).

