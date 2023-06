Bald ist wieder Wiesn-Zeit an der Xantener Südsee!

Die lange Pause beim Oktoberfest Xanten hat in diesem Jahr ein Ende. Am 29. September startet das Oktoberfest Xanten und es heißt endlich wieder: „O‘ zapft is‘!“Seit 2020 musste die beliebte Wiesn-Gaudi wegen der Pandemie und deren Folgen immer wieder verschoben werden. Aber nun steht die Ampel für den Veranstalter, Freizeitzentrum Xanten, auf Grün.Doch um bis dahin die Wartezeit für alle Oktoberfest-Fans und Freunde der bayerischen Lebensart zu versüßen, hat sich das Event-Team des Freizeitzentrums Xanten noch ein besonderes„Veranstaltungs-Schmankerl“ einfallen lassen, nämlich dieWas kann es Schöneres geben, als das bayerische Gefühl open air unter dem sommerlichen Himmelszelt zu leben? Bei angenehmen Temperaturen, einem traditionellen Fassanstich und original bayerischen Schmankerln und Getränken ist die Grundlage für unvergleichliche Biergarten-Stimmung schon gelegt.Gekrönt wird das Abendprogramm jedoch mit -selbstverständlicherstklassiger Live-Musik der „Partyhirschen“. Zudem ist eine Trachten-Modenschau geplant.„Wir möchten mit diesem Event allen Oktoberfest-Gästen danken, die uns trotz der vielen Verschiebungen die Treue gehalten haben.Zugleich sind die neuen Xantener Sommer-Wiesn unsere Einladung an alle Freunde und Fans des Oktoberfestes, um die lange Wartezeit bis zum 29. September 2023 zu versüßen“, erläutert Ludwig Ingenlath, Leiter des Freizeitzentrums Xanten und „Wiesn-Wirt“ des Oktoberfestes Xanten.Einladung ist hierbei tatsächlich wörtlich gemeint, denn dank der Initiative des Freizeitzentrums Xanten und seiner Sponsoren, der Sparkasse am Niederrhein, der Spaten-Brauerei und der EDEKA-Lebensmittelmärkte Lurvink in Wesel und Xanten, erhalten alle Fans sowie alle alten und neuen Freunde des Oktoberfestes Xanten ihrTickets sind für den Besuch der Xantener Sommer-Wiesn erforderlich. Der Vorverkauf startet ab sofort online auf www.oktoberfest-xanten.de Exklusiv für Oktoberfest-Kunden gibt es ein Ticketkontingent, das über einen zugesandten E-Mail-Link kostenlos gebucht werden kann. Da mit einer größeren Nachfrage gerechnet wird, können pro Person nur maximal zwei Tickets gleichzeitig gebucht werden.Die Personenkapazität ist begrenzt, daher sollte man sich auch schnell entscheiden, um bei der Wiesn-Gaudi am 11. August 2023 garantiert mit dabei zu sein.Die neuen Xantener Sommer-Wiesn finden am Freitag, 11. August 2023 open air im Naturbad Xantener Südsee statt, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Der Einlass öffnet um 17:30 Uhr. Los geht es um 18:00 Uhr mit einem traditionellen Fassanstich.Live auf der Bühne: Die „Partyhirschen“ aus der wunderschönen Steiermark! Seit 2015 rocken sie die besten Veranstaltungen und sorgen für phänomenale Partystimmung. Nach dem Motto „Live is live“ geben sie ihr vielfältiges Hirschenprogramm von Party-Hits (Cordula Grün, Pocahontas, Ballermannhits…) über Schlager (Joana, Fliegerlied, Die immer lacht…), Volxrock (Hulapalu, Rock mi…) und Austropop (Steiermark, Fürstenfeld…) bis hin zu Evergreens (500 Miles, Narcotic…) zum Besten. Dazu wird auch auf modernste Ton- und Lichttechnik eigener Techniker gesetzt.Auf der ‚Wiesn‘ laden stilechte Bierzelttische und -Bänke die Gäste zum Verweilen wie beim Oktoberfest ein. Die Platzwahl ist frei.Deftige, original bayerische Spezialitäten, wie zum Beispiel Kässpätzle, Leberkäse-Semmel und anderes mehr sowie eine große Getränkeauswahl, darunter natürlich auch das beliebte Spaten-Oktoberfestbier, holt man sich an den umliegenden Ver-kaufsständen selbst.Ergänzt wird das Angebot um den Oktoberfest Wiesn-Shop für die passenden Wiesn-Accessoires, eine Selfie-Fotobox zum Fest-halten unvergesslicher Momente und weitere Aktionsangebote. Auch eine Trachten-Modenschau in Zusammenarbeit mit einem regionalen Anbieter ist geplant.Tickets sind erforderlich und ausschließlich online erhältlich: www.oktoberfest-xanten.de Die Tickets sind kostenlos dank der Unterstützung durch die Sponsoren Sparkasse am Niederrhein, der Spaten-Brauerei und der EDEKA-Lebensmittelmärkte Lurvink in Wesel und Xanten.Fr., 11. August 2023, 18:00 Uhropen air im Naturbad Xantener SüdseeAm Meerend 2, 46509 Xanten (Wardt)Tickets erforderlich und kostenfrei auf www.oktoberfest-xanten.de Die Platzwahl ist frei und der Einlass öffnet um 17:30 Uhr