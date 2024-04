5. White-Dinner im Naturbad Xantener Südsee

Die Füße im Sand, Musik in der Luft, Köstlichkeiten auf dem Tisch und das Naturbad Xantener Südsee im Blick, bis zum Sonnenuntergang: das ist das White-Dinner an der Xantener Südsee. Zum fünften Mal lädt das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Samstag, 13. Juli, ab 18:30 Uhr zum stilvollen Picknick ins Naturbad ein. Es gilt der Dresscode: Weiß! Nur die Schuhe dürfen andersfarbig sein. Die beliebte Veranstaltung wird erneut von der Sparkasse am Niederrhein präsentiert.Vorbild für das White-Dinner ist das französische „Dîner en blanc“, ein Massenpicknick, bei dem man zusammen mit Gleichgesinnten klönen, lachen und vor allem genießen kann. Dabei geht es auch darum, viele neue Bekanntschaften zu machen und mit diesen das Leben zu feiern. Aus diesem Grund gilt freie Platzwahl.Weiß gedeckte Tische und Bänke stehen bereit. Stimmungsvolle weiße Deko, Windlichter, Blumen, Essen und Trinken sowie Geschirr und Besteck bringen die Gäste selber mit. Im Laufe des Abends zeichnet eine Jury den am schönsten gedeckten Tisch aus. Zu gewinnen gibt es hochwertige Freizeitgutscheine aus dem Freizeitzentrum Xanten.Der Eintritt zum 5. White-Dinner beträgt im Vorverkauf 12,50 €. Tickets sind ab sofort und ausschließlich online auf der Website des Freizeitzentrums Xanten unter www.f-z-x.de erhältlich.