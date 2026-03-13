Wenn Kirche zur Küche wird – und daraus ein Buch entstanden ist
Darüber informierte das Projektteam in einer Pressemitteilung. Auf 192 Seiten versammelt das vierfarbig auf Umweltpapier gedruckte Buch nicht nur Rezepte, sondern auch persönliche Lebensgeschichten von Menschen aus dem Umfeld der Kirchengemeinde. In vielen Küchen wurde gemeinsam geschnippelt, fotografiert, erzählt und gelacht. Herausgekommen ist ein Werk, das kulinarische Vielfalt mit gelebter Gemeinschaft verbindet.
„Wir wollten Menschen miteinander ins Gespräch bringen – und die besten Gespräche entstehen oft in der Küche“, heißt es aus dem Projektteam. Das Buch lade dazu ein, den Tisch neu zu entdecken: als Ort der Begegnung, des Austauschs und der Gastfreundschaft – über Länder und Kulturgrenzen hinweg.
Eine verbreitete Praxis
In vielen adventistischen Kirchengemeinden weltweit finden nach Gottesdiensten regelmäßig (z. B. monatlich) sogenannte „Pot Lucks“ statt. Dabei handelt es sich um gemeinsame Mahlzeiten, zu denen die Teilnehmenden selbst etwas Selbstgekochtes oder -gebackenes mitbringen. Aus den mitgebrachten Speisen wird dann ein kulinarisch vielfältiges Buffet gestaltet.
Unter dem Motto „Marienhöhe kocht“ seien in Zukunft offene Kochkurse in der Nachbarschaft der Kirchengemeinde geplant, um Menschen unterschiedlicher Herkunft zu vernetzen.
Buchvorstellung am 21. März
Das Buch wird im Anschluss an den Gottesdienst der Gemeinde am 21. März offiziell vorgestellt. Interessierte können es direkt vor Ort erhalten. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr im Gemeindezentrum der Adventgemeinde Marienhöhe, Auf der Marienhöhe 57, 64297 Darmstadt. Gäste und Pressevertreter sind herzlich willkommen. In diesem Rahmen werden auch Interviews mit dem Projektteam möglich sein. Pressevertreter erhalten über die untenstehende Adresse eine Vorab-Version des Buches als pdf-Datei. Interessierte können das Buch gegen eine Spende (Richtwert: 18 Euro) bei der untenstehenden Adresse bestellen.
Kontaktadresse und Bestellmöglichkeit: Anja und Jörg Varnholt, E-Mail: hospitality@auf-der-hoehe.de
Über die Adventgemeinde Marienhöhe
Die Adventgemeinde Darmstadt-Marienhöhe ist eine Kirchengemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie ist eine Schulgemeinde, weil sich direkt auf dem Gelände das Schulzentrum Marienhöhe mit drei Schulzweigen und einem Internat befindet. Sie ist mit fast 600 mündig getauften Gemeindegliedern und ca. 120 Kindern und Jugendlichen die größte adventistische Kirchengemeinde Deutschlands.
Website der Adventgemeinde: https://auf-der-hoehe.de/
Website des Schulzentrums Marienhöhe: www.marienhoehe.de