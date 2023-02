Ukraine: Massive Schäden an 494 religiösen Gebäuden durch russischen Angriffskrieg

Zu den am stärksten betroffenen religiösen Gruppen gehörten laut IRF die ukrainisch-orthodoxe Kirche (143) und evangelische Kirchen (146). Auch viele religiöse Persönlichkeiten und Gläubige seien von den russischen Streitkräften und Geheimdiensten ins Visier genommen worden, vor allem in den besetzten Gebieten der Ukraine. Christen aus protestantischen Kirchen (Pfingstler, Baptisten, Adventisten, Charismatiker und andere) seien besonders betroffen, da die Russen sie als „amerikanische Spione“, „Sektierer“ und „Feinde des russisch-orthodoxen Volkes“ bezeichneten, so die Menschenrechtsorganisation.Der Krieg habe auch zu einer unzulässigen Politisierung des Glaubens und zur Spaltung unter orthodoxen Christen geführt, berichtet IRF. Die kriegsbefürwortenden Äußerungen des Moskauer Patriarchen Kirill hätten dazu geführt, dass kirchliche Gruppen das Moskauer Patriarchat verlassen wollen und in vielen osteuropäischen Ländern eine negative Voreingenommenheit gegenüber orthodoxen Christen herrsche. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die dem Moskauer Patriarchat untersteht, verboten. Der Menschenrechtsaktivist Jewgenij Sacharow habe diese Entscheidung als „Fehler“ bezeichnet, der Millionen von Gläubigen wegen der Verbrechen einer Handvoll Menschen Einschränkungen auferlege.Die meisten Kirchen, Moscheen und Synagogen wurden im Gebiet Donezk (mindestens 120) und im Gebiet Luhansk (mehr als 70) zerstört, so das Institut. Das Ausmaß der Zerstörung sei auch in der Region Kiew (70), „wo verzweifelte Kämpfe zur Verteidigung der Hauptstadt stattfanden“, und in der Region Charkiw (mehr als 50 zerstörte religiöse Gebäude) enorm. Die russischen Luftangriffe, auch mit iranischen Drohnen, würden fast alle Regionen der Ukraine betreffen und dauerten an.Das Institut für Religionsfreiheit hat auch viele Fälle dokumentiert, in denen religiöse Gebäude in der Ukraine beschlagnahmt und als russische Militärstützpunkte oder zur Verschleierung der Feuerstellungen russischer Truppen genutzt worden seien. Diese Taktik des russischen Militärs führe dazu, dass die Zerstörung religiöser Stätten in der Ukraine zunehme.Das Institut für Religionsfreiheit (IRF) ist eine 2001 in Kiew/Ukraine gegründete Nichtregierungsorganisation (NRO), die sich für die Menschenrechte einsetzt. Es arbeitet laut Selbstdarstellung „als unabhängige NRO finanziert durch Spenden und Zuschüsse.“ Die Wirksamkeit des IRF werde von einem Team mit über 20 Jahren Erfahrung in der Menschenrechtsarbeit und der Förderung des interreligiösen Dialogs bestimmt. „Der Erfolg unserer Projekte wird durch ein Netzwerk von hoch spezialisierten Anwälten, Experten, Wissenschaftlern und Freiwilligen gewährleistet, mit denen wir in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten.“Hauptziele der IRF (auf Englisch): https://irf.in.ua/i/1