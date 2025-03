Ukraine: ADRA unterstützt seit drei Jahren Millionen von Menschen

Das berichtet ADRA International. Seit Beginn der Krise am 24. Februar 2022 „steht ADRA an vorderster Front, leistet lebenswichtige Hilfe und gibt den bedürftigen Menschen sowohl in der Ukraine als auch in den Aufnahmeländern Hoffnung. Trotz der immensen Herausforderungen, die bewaffnete Konflikte, Vertreibung und Zerstörung mit sich bringen, ist ADRAs Engagement für die Menschen in der Ukraine nicht geschwächt“, betont das Hilfswerk.„Seit drei Kriegsjahren ist die Ukraine immer noch ein von Krieg und Vertreibung gezeichnetes Land, aber auch ein Land, in dem jeden Tag Widerstandskraft und Hoffnung gestärkt werden“, so Leonid Rutkovskyi, Landesdirektor von ADRA Ukraine. „Trotz der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, wie Müdigkeit, Ungewissheit und der unerbittliche Druck unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten, bleiben wir unserem Auftrag treu, den Bedürftigsten zu helfen.“Der 18. November 2024 markierte 1.000 Tage bewaffneter Konflikt in der Ukraine. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) hat der Konflikt vier Millionen Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben und mehr als 6,7 Millionen gezwungen, in Europa und anderen Ländern Zuflucht zu suchen. Angesichts über 14,6 Millionen Menschen, die humanitäre Hilfe benötigen, konzentriere sich ADRA auf die Bereitstellung grundlegender Unterstützung. Dazu gehörten die Bewältigung der Traumata von Mitgliedern vertriebener Familien durch psychologische Betreuung, die Bereitstellung von sicheren Zufluchtsorten mit vorübergehenden Unterkünften und die Unterstützung beim Wiederaufbau ihrer Häuser.„Um 5 Uhr morgens schlug eine Rakete in ein Haus in unserer Stadt ein“, erinnert sich Volodumyr, der gezwungen war, aus seinem Haus zu fliehen und in einer ADRA-Unterkunft Schutz zu suchen. „Hier ist alles in Ordnung. Wir werden mit Freundlichkeit und Sensibilität behandelt.“„Dank des ADRA-Netzwerkprojekts wurden Fenster und Türen ausgetauscht“, erklärt Lyudmila und erinnert sich daran, wie ADRA beim Wiederaufbau ihres Hauses geholfen hat, nachdem ein Granateneinschlag einen Großteil davon zerstört hatte.Seit Beginn des Konflikts habe ADRA mit ihrem globalen Netzwerk aus Nothilfeteams, freiwilligen Helfern der adventistischen Kirche und internationalen Partnern Ressourcen mobilisiert, um Millionen von Kindern, Frauen, Familien und Einzelpersonen zu unterstützen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden. Diese Zahlen seien mehr als nur Statistiken. Sie stünden für Menschen, die durch die ständige Präsenz von ADRA bewegt und bereichert wurden und die inmitten der Krise Hoffnung sowie einen Weg in eine bessere Zukunft eröffnen.ADRA habe 3,5 Millionen Menschen in der Ukraine und in 18 europäischen Ländern unterstützt. 53 Mitglieder des Emergency Response Teams (ERT) waren innerhalb weniger Stunden nach Ausbruch des Konflikts im Einsatz. Es gab 58 Nothilfeeinsätze in den am stärksten betroffenen Gebieten. Darüber hinaus wurden 98 Projekte zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung im Land und in den europäischen Ländern, die Flüchtlinge aufgenommen haben, durchgeführt. Mehr als 121.000 Menschen seien aus den Gefahrenzonen evakuiert und 2,6 Millionen Menschen mit Nahrungsmittelhilfe versorgt worden.Nach Angaben von ADRA wurde 70.000 Menschen Schutz und Sicherheit geboten, 75.000 vertriebene Ukrainer wurden in Notunterkünften untergebracht, und 84.000 Menschen erhielten Trinkwasser sowie Sanitär- und Hygienemittel (WASH). Außerdem wurden seit 2022 53 Millionen US-Dollar (49 Millionen Euro) für humanitäre Hilfe bereitgestellt, mit denen sowohl Soforthilfemaßnahmen als auch langfristige Entwicklungsprojekte unterstützt wurden. Zudem arbeiten 270 Teammitglieder in der Ukraine unter außergewöhnlichen Bedingungen, um lebenswichtige Hilfe zu leisten und gleichzeitig die Sicherheit und Würde der Menschen, denen sie helfen, zu wahren.Diese Anstrengungen wären ohne die kontinuierliche Zusammenarbeit und Unterstützung des weltweiten ADRA-Netzwerks nicht möglich. ADRA International in den USA sowie die vorwiegend europäischen Länderbüros hätten eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung von Hilfe vor Ort und finanziellen Mitteln gespielt. Ihr gemeinsamer Einsatz stelle sicher, dass die Ressourcen konsequent mobilisiert werden, damit die Nothilfe auch in den entlegensten und von Konflikten betroffenen Regionen die Bedürftigsten erreichen könne.Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 in den USA gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA International ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. Es ist einerseits ein weltweites Netzwerk mit über 108 eigenständigen nationalen Büros und rund 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden, andererseits ist das nationale ADRA Büro der USA Teil von ADRA International. ADRA gewährt Hilfe unabhängig von ethnischer Herkunft, des Geschlechtes, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.Informationen: https://adra.org/ Das Hilfswerk ADRA Ukraine ist seit dem 21. Februar 1993 offiziell von den Behörden registriert und führt humanitäre Projekte durch. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks. Gegenwärtig arbeiten bei ADRA Ukraine über 270 Personen.Informationen in Englisch: https://www.adra.ua/en/ Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR), UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), Deutsche humanitäre Hilfe, Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, USAID, AID Canada, Canadian Foodgrains Bank, Ukraine Humanitarian Fund (UHF), Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA), SlovakAid, Japan Platform, Unternehmen Atlas Copco, Elektronikhersteller KOA, französischer nationaler Zivilschutzverband (FNPC), südafrikanische Fluggesellschaft AIRLINK, TZU CHI Foundation in Taiwan, Hilfsorganisation humedica, Fernsehsender Hope TV Ukraine, weltweites ADRA Netzwerk, Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, protestantisch-niederländische kerk in actie sowie Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.