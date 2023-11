Theologische Hochschule Friedensau mit neuem Senat

Laut Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule, halten als Ergebnis der digital durchgeführten Wahl folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Senat die Fäden für die Zukunftsgestaltung der Hochschule in ihren Händen: Für den Fachbereich Theologie: Professor Stefan Höschele, Igor Lorencin, Ph.D., Sebastian Kuhle. Für den Fachbereich Christliches Sozialwesen: Professorin Dr. Ulrike Schultz, Professor Dr. Daniel Bendix und Dr. Annette Witherspoon. Vertreter des wissenschaftsunterstützenden Personals ist Jochen Streit, der Studierenden Nancy Müller und Damir Mitrov, die auch Studierendensprecher sind. Im Rahmen ihrer Ämter gehören zum Senat zusätzlich der Rektor Professor Dr. Roland Fischer, der Prorektor Professor Andreas Bochmann, der Kanzler Tobias H. Koch (beratend), die Dekane Alexander Schulze, Ph.D., und Professor Dr. Thomas Spiegler (beratend) sowie die Gleichstellungsbeauftragte Linda Reinicke.Die Senatsmitglieder wurden am 15. November durch den Rektor und im Beisein des Lehrkollegiums ernannt und in ihr Amt eingeführt. Der Rektor wünschte den gewählten Personen kreative Ideen und ein erfolgreiches Engagement für die Ausrichtung und Weiterentwicklung der Theologischen Hochschule Friedensau als adventistische Bildungseinrichtung auf hohem wissenschaftlichem Niveau.Die Theologische Hochschule Friedensau wurde 1899 als „Missions- und Industrieschule“ gegründet und feiert 2024 ihr 125-jähriges Bestehen. Heute ist sie eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn Bachelor- (B.A.) und Master- (M.A.) Studiengänge, zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, belegt werden. Informationen: www.thh-friedensau.de