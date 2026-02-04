Projekte der Weltbibelhilfe 2025
Im Jahr 2025 konnten im Rahmen der Weltbibelhilfe 150 Projekte zur Verbreitung der Bibel in 74 Ländern gefördert werden. Dies teilte die Deutsche Bibelgesellschaft mit
419 Laienprediger in China erhielten eine Studienbibel, die ihnen dabei hilft, ihre Predigten fundierter und besser vorzubereiten. Davon profitieren wiederum schätzungsweise 70.000 Gläubige.
45 Teenager aus teils schwierigen Verhältnissen konnten am Alpha-Sommercamp der Kirgisischen Bibelgesellschaft teilnehmen. Sie beschäftigten sich mit dem Thema „Gesunde Beziehungen“. Auch das restliche Jahr über wurden Jugendliche mit verschiedenen Angeboten erreicht und kamen so oftmals zum ersten Mal in Berührung mit dem christlichen Glauben.
In Kambodscha konnten 1440 Bibeln, Kinderbibeln und biblische Schriften weitergegeben werden. So haben beispielsweise Absolventen der biblischen Leselernkurse oder neue Gläubige auf dem Land ihre erste eigene Bibel erhalten.
In Armenien konnte in sieben Dörfern das Projekt „Moving Gospel“ („Bewegendes Evangelium durchgeführt werden. Dadurch lernten 740 Kinder und Erwachsene ihren Glauben neu kennen und das kirchliche Leben in den abgelegenen Regionen wurde belebt.
Laut Mitteilung der Deutschen Bibelgesellschaft waren unter den geförderten Projekten 14 Bibelübersetzungsprojekte, 69 Bibelverbreitungsprojekte, 34 Projekte zur Begegnung mit der Bibel, 18 Projekte für Menschen mit Sehbehinderungen und 15 Projekte zur Förderung wissenschaftlicher Ausgaben weltweit.
Zehntausende Menschen – Kinder, Jugendliche, sehbehinderte Menschen, Frauen, Menschen in Not oder Theologiestudierende – hätten dadurch profitiert: Sie hätten zum ersten Mal eine eigene Bibel bekommen, lesen und schreiben gelernt, seelische Unterstützung durch Traumabegleitung erfahren oder Hilfe in Notsituationen erhalten.
Mehr Details zu den Projekten weltweit gibt es auf den Projektseiten unter www.die-bibel.de/weltbibelhilfe-projekte
Die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG)
Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine eigenständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. Außerdem verantwortet sie die Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel sowie biblische Kinderbücher und Verständnishilfen für die Bibel. International ist die DBG für die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen zuständig. Die Weltbibelhilfe der DBG unterstützt gemeinsam mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Mehr Informationen unter www.die-bibel.de.