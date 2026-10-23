Neuer Dozent am Bogenhofen Adventist Campus
Dominic Bornand, Ph.D., wird Dozent für Neues Testament am Theologischen Seminar des Bogenhofen Adventist Campus. Er tritt die Nachfolge von Johannes Kovar, D.E.S.T., an, der bereits in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Werdegang
Aufgewachsen in der Schweiz, studierte Dominic Bornand ab 2006 am damaligen Seminar Schloss Bogenhofen (heute: Bogenhofen Adventist Campus) und ab 2010 am Seventh-day Adventist Theological Seminary an der Andrews University (USA). Von 2020 bis 2022 absolvierte er das Pastoralpraktikum im Berner Oberland (Schweiz) und übernahm ab 2022 die Verantwortung für den Bezirk Winterthur und Schaffhausen. Während dieser Zeit unterstützte er auch interimistisch den Jugendverband der Adventisten (Adventjugend) in der deutschsprachigen Schweiz (Deutschschweizerische Vereinigung – DSV). Bornand promovierte 2023 im thematischen Bereich der Briefe des Apostels Paulus im Neuen Testament und wurde 2025 als Pastor der Adventgemeinde ordiniert.
Neben seiner Lehrtätigkeit am theologischen Seminar des Bogenhofen Adventist Campus ist Dominic Bornand seit Sommer 2025 Leiter der Gemeindeakademie in der DSV. Er organisiert und realisiert Bildungsangebote in Präsenz und Online für Gemeindeglieder, die ihre geistlichen Gaben und Talente entdecken und entwickeln möchten.
Über Bogenhofen Adventist Campus
Der Bogenhofen Adventist Campus wurde 1949 von der österreichischen und der deutsch-schweizerischen Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und liegt in Oberösterreich, nahe der deutschen Grenze. Zur Institution gehören ein Gymnasium, ein Theologisches Seminar und eine Sprachschule (Deutsch als Fremdsprache). Am Bogenhofen Adventist Campus werden derzeit ca. 120 Schüler und Studenten ausgebildet. Website: www.bogenhofen.at