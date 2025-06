Jubiläumsfeier 100 Jahre Schulzentrum Marienhöhe

Der Festgottesdienst am 7. Juni beginnt um 10 Uhr. Die Jubiläumsfeier mit Konzert startet um 15 Uhr. Für die Gäste vor Ort wird ein Abendprogramm auf der Aulawiese des Schulzentrums angeboten. Sie haben auch die Möglichkeit, am folgenden Tag an einem Sonntagsbrunch und an einer Campusführung teilzunehmen. Der Festgottesdienst und die Jubiläumsfeier mit Konzert werden live übertragen: https://auf-der-hoehe.de/livestream Ein weiterer Festakt mit Jahrhundertsommerfest findet am 3. Juli ab 17 Uhr statt.Das 1924 als „Seminar Marienhöhe“ gegründete Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt hat seit 1950 ein staatlich anerkanntes Gymnasium. 1993 folgte die Realschule und 2010 die Grundschule. Das als gemeinnützige GmbH geführte Schulzentrum ist eine Einrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, verfügt über ein auf dem Campus liegendes Internat und ist als „Gesundheitsfördernde Schule“ sowie „Schule für den Klimaschutz“ zertifiziert. Weitere Infos unter www.marienhoehe.de Webseite zum 100-jährigen Jubiläum: https://100jahre.marienhoehe.de