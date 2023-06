Internetauftritt von APD Deutschland neu gestaltet

Das Design orientiert sich an der Gestaltung adventistischer Nachrichtenseiten in anderen Ländern, z.B. dem internationalen Adventist News Network (ANN). Der APD berichtet nach wie vor unabhängig und nach eigenem Ermessen hauptsächlich über Ereignisse mit adventistischem Bezug und ist an keine Vorgaben oder Weisungen gebunden.Trotz des veränderten Designs sind die Funktionalität und die Struktur der neuen APD-Website weitgehend unverändert geblieben, so dass sich Nutzer schnell zurechtfinden dürften. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die APD-Meldungen zu abonnieren und somit per E-Mail zu erhalten. Bisherige Abonnements werden übernommen.