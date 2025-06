Gemeinsames Zeltlager adventistischer Pfadfinder in den küstennahen Bundesländern

Veranstalter war die Christliche Pfadfinderschaft der Adventjugend (CPA) Nord, der Jugendverband der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die 800 Teilnehmenden kamen aus 31 Ortsgruppen (Stämmen).Das Leitmotiv des Zeltlagers war „Ruts Reise“, das auf dem Buch Rut im Alten Testament basiert. Darin wird die Lebensgeschichte der Moabiterin Rut erzählt. Sie lebt als Schwiegertochter der Israelitin Naomi in einem für sie fremden Land, sieht sich dort diversen Herausforderungen gegenüber und lernt schließlich ihren künftigen Ehemann Boas kennen. Aus der Linie ihrer Nachkommen entstammen der bekannte israelitische König David und gemäß biblischer Genealogie auch Jesus Christus. Während der gemeinsamen Versammlungen im Großzelt erzählte Pastor Christian Lutsch (Hannover) ihre Geschichte und stellte immer wieder Bezüge zu aktuellen Herausforderungen her, mit denen Kinder und Jugendliche heute zu tun haben: Dazu gehören Ablehnung bis hin zu Mobbing aufgrund ihrer Herkunft oder ihres „Andersseins“, fehlende Anerkennung und Einsamkeit. Seine Ansprachen wurden jeweils mit einem Anspiel eingeleitet, das vor allem das Wechselbad der Gefühle widerspiegelte, das in der Lebensgeschichte von Rut zum Ausdruck kommt.Während des Himmelfahrts-Zeltlagers gab es zahlreiche Aktivitäten wie Geländespiele für verschiedene Altersgruppen, Kreativ-Workshops, Lagerfeuer in den einzelnen Gruppen sowie Zeiten gemeinsamen Singens. Jede Pfadfindergruppe kümmerte sich selbst um ihre Verpflegung. Mitunter luden Gruppen sich auch gegenseitig zum Essen ein.Ein Höhepunkt des Zeltlagers war die Taufe zweier Pfadfinderinnen im Teenageralter. Bei der Tauffeier berichteten sie über ihre Lebensgeschichte und die Gründe für ihre Taufentscheidung.Organisatorisch sind die Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder (CPA) Teil der Adventjugend, der Jugendorganisation der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie betreut rund 13.000 Kinder, Pfadfinder/innen, Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene und Studierende in regionalen Gruppen und durch überregionale Veranstaltungen. Neben dem Himmelfahrtslager der Adventjugend Nord gibt es an Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam weitere Jugend- und Pfadfinderzeltlager, beispielsweise das Jugendfestival Connected vom 6.–9. Juni in Friedensau bei Magdeburg.Weitere Informationen über die CPA: https://adventjugend.de/aufgabenbereiche/cpa/