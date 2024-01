Gebetsinitiative der Adventisten in der Schweiz, Österreich und Deutschland

Ziel der Gebetstreffen ist die Förderung der Einheit und des Wachstums der Freikirche. Dafür sollen auch verstärkt neue Kirchengemeinden gegründet werden. Neben einem geistlichen Impuls von Kirchenverantwortlichen und persönlichen Gebetszeiten in kleinen Gruppen (in so genannten virtuellen Breakout-Räumen), werden auch Erfahrungsberichte von aktuellen Gemeindegründerinnen und Gemeindegründern aus dem deutschsprachigen Raum zu hören sein.Die Gebetstreffen finden noch an folgenden Sonntagen statt: 14.1. |21.1.| 28.1.; jeweils von 8 bis 9 Uhr. Weitere Informationen und den Zoom-Link für die Teilnahme gibt es auf der Webseite gebet.adventisten.de/