Erdbeben in Afghanistan – ADRA bereitet Hilfe vor

ADRA ist vor Ort und analysiert die Bedürfnisse der Menschen, um effektiv auf die Bedarfe zu reagieren. Gemeinsam mit dem weltweiten ADRA-Netzwerk werden die ersten Hilfsmaßnahmen geplant.Die Katastrophe trifft eine Bevölkerung, die durch den jahrzehntelangen Bürgerkrieg ohnehin geschwächt ist. Es fehlt im Land an Lebensmitteln und finanziellen Mitteln, um die Bedürfnisse der Bevölkerung angemessen zu decken. Seit vielen Jahren bestimmen Hunger und Armut, Gewalt und Unsicherheit den Alltag der Bevölkerung. Die Preissteigerungen für wichtige Nahrungsmittel infolge des Ukraine-Krieges haben die Lage zusätzlich erschwert. Nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 sind weniger internationale Gelder für humanitäre Hilfe nach Afghanistan gegangen. ADRA ist jedoch mit einem Büro vor Ort und steht den Menschen zur Seite.ADRA arbeitet seit 25 Jahren gemeinsam mit den Menschen in Afghanistan. Während der kältesten Wintermonate versorgte ADRA Familien in den Provinzen Herat und Bamyan mit Heizmaterial und Geldleistungen in Form von Bargeld für Lebensmittel. Dadurch sollte nicht nur die materielle Grundlage vieler notleidender Menschen verbessert, sondern auch bereits verlorene Hoffnungen wieder erwecket werden. Nach Naturkatastrophen wie nach dem Erdbeben in der Provinz Paktika im Jahr 2022 leistete ADRA Nothilfe und verteilte Lebensmittel an betroffene Familien.Unter dem Spendenstichwort „Erdbeben Afghanistan“ kann die Nothilfe für betroffene Familien finanziell unterstützt werden: https://adra.de/spenden/ Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit über 130 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Das deutsche Büro mit rund 50 Angestellten befindet sich in Weiterstadt bei Darmstadt.