.

Buchrezension

Holly Pivec, Douglas Geivett: Das gefälschte Gottesreich: Die Gefahren neuer Propheten und Apostel und esoterischer Praktiken für die Gemeinde.



Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg

288 Seiten

Paperback: 19,90 Euro

E-Book: 17,00 Euro



ISBN-10‏: ‎ 3989630024

ISBN-13: ‎ 978-3989630024



Die evangelikale Welt ist ständig in Bewegung. Altes geht und Neues kommt. Die Anhänger der Neuen Apostolischen Reformation (NAR) möchten die Wunder der Apostel und Propheten wieder neu erleben. Offenbarungen und Visionen, Heilungen und Wundertaten scheinen dort wieder gehäuft zu geschehen. Wie ist das biblisch zu bewerten?



Phänomene in der NAR



Die NAR-Experten und Apologeten Holly Pivec und Douglas Geivett zeigen in ihrem Buch, wie gefährlich diese neue Bewegung im Licht der Bibel ist. Ihr Befund ist klar und deutlich: Die wilde Mischung aus New-Age-Praktiken, Verdrehung der Heiligen Schrift, geistlicher Missbrauch und Starkult gefährdet das persönliche, geistliche Wachstum.



So wird anfangs von dem erhofften Auferstehungswunder der verstorbenen Olive berichtet, das leider ausblieb. Eine andere absurde Praktik ist das „grave sucking“ (Grabsaugen), bei der sich die Gläubigen auf Gräber legen, um die Kraft der Verstorbenen für sich zu reklamieren. Eine andere Praktik heißt „Engelwecken“, bei der Engelwesen durch lautes Rufen erweckt werden sollen. Die „Herrlichkeitswolke“ war eine mysteriös glitzernde Wolke, die sich 2011 bei Gottesdiensten der Bethel Kirche in Redding, Kalifornien, über die Gläubigen legte.



Die Autoren sind sich bei der Beurteilung der Phänomene einig: „eine Menge Blendwerk, das zahlreiche Fans der Kirche überzeugt“ (S. 30). Hinter diesen erstaunlichen Phänomenen, die zur Machtstärkung beitragen sollen, berichten die Autoren jedoch von einer knallharten Hierarchie. Es gebe eine „göttliche Befehlskette“, welche die Autorität eines Apostels oder Propheten stärken soll und die großen psychologischen Druck ausübe. Die neuen Apostel und Propheten sind wundermächtig und stellen die alleinige Autorität dar. Alle einfachen Gläubigen sind auf ihre Visionen, Wundertaten und Offenbarungen angewiesen, um im Glauben zu wachsen. Die Gläubigen haben die Aufgabe, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten und darin die Herrschaft zu übernehmen.



Ein wichtiges Werkzeug der Macht sind die sogenannten Gebetsproklamationen der Anhänger, der sogar Engel gehrochen müssten. Andere ungewöhnliche Praktiken mit christlichem Anstrich werden gefördert, die allerdings im Wesentlichen esoterische und okkulte Wurzeln haben. Strittige Lehren werden mit Zweideutigkeit getarnt und unter einer christlichen Terminologie vermarktet. Trotz vielen negativer Erfahrungsberichte Betroffener breitet sich diese Bewegung aus Kalifornien immer weiter aus und wird für das traditionelle Christentum zur Konkurrenz.



Zum Inhalt



Auf über 280 Seiten beschreiben die Autoren in zehn Kapiteln die NAR kritisch. Es gibt ein Vorwort und eines zur deutschen Ausgabe. Schlusswort, Sonderanhang und ausführliche Endnoten zeugen von der gründlichen Recherche. Im Hauptteil werden die neuen Apostel und Propheten vorgestellt, ihr Wirkungsbereich aufgezeigt und die apostolische Machtübernahme dargestellt. Es geht dabei um religiösen Missbrauch, gefälschte Erweckungen und Täuschungen. Im Schlusswort rufen die Autoren zum Widerstand auf. Auch wenn die Situation in Deutschland anders ist als in den USA, so wird der kritische Leser doch aufgerufen, die Geister zu prüfen.



Die Autoren zeigen auf, dass viele sogenannte Prophezeiungen der modernen Propheten sich nicht erfüllt haben. Außerdem entwickeln sie eine Art Typologie für falsche Prophezeiungen. In einem Kapitel werden Kennzeichen falscher Erweckungen genannt.



Die Lehren der NAR betonen die Heilungswunder. So gibt es viele Praktiken, die die innere und äußerliche Heilung fördern sollen, wie Heilungsräume, Schatzsuchen, Totenauferweckungsteams und Sozo (kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie heilen, befreien). Die Annahme, dass es immer Gottes Willen entspreche zu heilen, führt zu der Auffassung, dass Krankheit, Gebrechen und Depressionen völlig gebannt werden müssen. Die Möglichkeit, dass es Gottes Souveränität entspricht, manche Menschen hier auf dieser Erde nicht zu heilen, wird nicht in Betracht gezogen. Nicht erfolgreiche Heilungen werden konsequenterweise mit mangelndem Glauben erklärt, was die Betroffenen in große innere Not stürzt.



Zum Buch



Die Autoren leisten mit ihrem Werk eine gute theologische Einordnung der Theologie und Praktiken der neuen Strömung. Viele Beispiele von Presseberichten und Betroffenen zu den Vorkommnissen der NAR sind eingestreut. Gerade für Menschen, die auf der Suche sind oder sich noch nicht endgültig entschieden haben, welcher Kirchengemeinde sie angehören wollen, ist das Buch eine Hilfe zur Entwicklung ihrer Entscheidungsgrundlage. Es werden darin Entwicklungen aufgezeigt, die der Bibel entgegenstehen. Der Schwerpunkt liegt bei diesem Werk allerdings in der Beurteilung der Praktiken. Auf weitere wissenschaftliche Literatur zur Theologie wird verwiesen.



Das Buch möchte aufklären und eine Grundlage schaffen, um sich vor sublimen Einflüssen aus der NAR zu schützen. Es ruft auf, den Glauben nicht auf Emotionen, subjektiven Erfahrungen und zweifelhaften Wunderbehauptungen zu gründen, sondern auf einem sicheren biblischen Fundament. Denn „biblische Erweckung wird an Gehorsam und Heiligkeit gemessen“ (S. 147), nicht an Effekten. „Der Eindruck, dass NAR-Leiter regelmäßig Wunder vollbringen, ist … eine Illusion“ (S. 204). So steht bei der Lektüre dem Leser deutlich die Aussage von Jesus vor Augen: „Hütet Euch vor falschen Propheten!“ (Matthäus 7,15).





