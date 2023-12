Bibel TV verbreitet jetzt auch Hope TV und EWTN.TV auf seiner Plattform

Hope TV stellt sich als christlicher Special-Interest-Fernsehsender mit den Schwerpunkten Information, Lebenshilfe, Kultur und Musik vor. Es gehört zur internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 in den USA von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet wurde und die inzwischen weltweit 67 nationale Sender umfasst. Das 24-Stundenprogramm von Hope TV besteht überwiegend aus eigenproduzierten Sendungen wie Gottesdiensten, Reportagen, Kindersendungen sowie Talk- und Serviceformaten, bei denen neben der christlichen Lebenshilfe die Themen Natur, Gesundheit, Bildung und Familie im Mittelpunkt stehen. Kürzlich teilte der Sender mit, sein TV-Programm stark auszubauen (siehe apd.info/news/2023/11/29/hope-tv-baut-programmangebot-deutlich-aus ) und hat bereits drei neue Sendereihen ins Programm genommen: die Musikreihe „Songs of Hope“ (freitags ab 20:15 Uhr), die Ratgeberreihe „Gesundheit erleben“ (dienstags ab 20:45 Uhr) und das neue Format „Die Wochensynthese“ (donnerstags ab 21 Uhr), das die wichtigsten Nachrichten und Themen der Woche zusammenfasst und aus christlicher Sicht analysiert.Der Sender vertritt christliche Werte und möchte seinen Zuschauerinnen und Zuschauern „neue Perspektiven für ein erfülltes, glückliches und hoffnungsvolles Leben eröffnen, persönliches Wachstum fördern und christliche Werte vermitteln“.Der katholische Fernsehsender EWTN.TV ging in Deutschland im Jahr 2000 auf Sendung. Zu seinem 24/7 Programmangebot gehören regelmäßige Live-Übertragungen aus Rom und von weltkirchlichen Ereignissen, sowie die tägliche Heilige Messe aus verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum. EWTN.TV bietet Sendungen zu Glaubensfragen und Lebenshilfe, Katechesen und Spiritualität, Dokumentarfilme und Nachrichtenformate sowie Familien- und Kinderprogramme. Das Programmangebot, das auch in der Mediathek von EWTN.TV abrufbar ist, wird kontinuierlich erweitertDie beiden Medienangebote HOPE TV und EWTN.TV sind seit 15.12.2023 zusätzlich auf der Plattform von Bibel TV im Streaming-Angebot www.bibeltv.de im Angebotsfeld „Alle Bibel TV Livestreams“ und in den vielen Apps von Bibel TV zu empfangen und ergänzten damit das Angebot des christlichen Medienhauses. Im nächsten Schritt werde das Angebot des katholischen Sender K-TV aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung.Bibel TV wurde 2001 gegründet und bezeichnet sich als „multimedial aufgestelltes, an christlichen Werten orientiertes Medienhaus mit Sitz in Hamburg.“ Zu seinen Angeboten gehören neben dem 24-stündigen TV-Vollprogramm, eine umfassende Mediathek, verschiedene Apps und Social-Media-Kanäle. Außerdem bietet Bibel TV eine Streaming-Plattform für Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit 120 Partner-Gemeinden an: www.meingottesdienst.com Bibel TV ist als gemeinnützige GmbH organisiert und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit einem Anteil von jeweils 12,75 Prozent.