„Aktion Kinder helfen Kindern!” 2025 mit über 27.130 Weihnachtspaketen

Weitere Informationen zur Aktion: www.kinder-helfen-kindern.org.

Spenden unter dem Stichwort „Kinder helfen Kindern“ unter adra.de/spenden

Informationen zu ADRA Deutschland e.V.: www.adra.de.

„Das Jahr 2025 ist für die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ ein ganz besonderes Jahr, denn wir konnten das 25-jährige Jubiläum feiern“ erklärt Olena Surovtseva, Koordinatorin der „Aktion Kinder helfen Kindern!" bei ADRA Deutschland e.V. Und im Jubiläumsjahr sei die Unterstützung für die Aktion erneut überwältigend gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung von ADRA Deutschland. Schulen und Kindergärten, Firmen, Organisationen sowie Kirchengemeinden und Einzelpersonen beteiligten sich an der Aktion. Die Beteiligung zeige eindrucksvoll, wie stark die Solidarität von Kindern und Familien aus Deutschland – aber auch Luxemburg und den Niederlanden – mit Kindern und Familien in Osteuropa sei.Die liebevoll gepackten und gesammelten Pakete wurden sorgfältig nach den Regionen verteilt und werden derzeit bedürftigen Kindern in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Nordmazedonien und im Kosovo überreicht. Pakete wurden nicht nur in Deutschland gepackt, sondern auch in Luxemburg (440 Pakete) und den Niederlanden (1174 Pakete). Hier die diesjährige „Aktion Kinder helfen Kindern!“ in konkreten Zahlen:Das Jahr 2025 markiert wie erwähnt ein besonderes Jubiläum: Die „Aktion Kinder helfen Kindern!" feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit einem Vierteljahrhundert steht diese Initiative für die Werte Solidarität, Nächstenliebe und die Kraft des Miteinanders. Was einst am adventistischen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt begann, ist heute eine deutschlandweite Bewegung, die von über 300 Aktionsgruppen und mehr als 1.000 engagierten Unterstützern getragen wird.„Es ist überwältigend zu sehen, wie diese Aktion von Jahr zu Jahr wächst", so Olena Surovtseva. „Jedes einzelne Paket ist ein Zeichen der Hoffnung und zeigt den Kindern in den Zielländern: Ihr werdet nicht vergessen.“ADRA Deutschland e.V. dankt allen herzlich, die sich an der Aktion beteiligt haben – den Päckchenpackern in Schulen, Kindergärten, Firmen, Organisationen, einzelnen Personen und Gemeinden, den über 300 Aktionsgruppen, allen Organisatoren vor Ort und den mehr als 1.000 Unterstützern, die durch ihre Spenden die Logistik ermöglichten. Diese beispiellose Solidarität bewirke einen Unterschied im Leben vieler Kinder, so ADRA Deutschland.Die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ lädt auch im kommenden Jahr wieder herzlich dazu ein, Teil dieser Initiative zu werden. Am 20. September 2026 startet die nächste Runde.