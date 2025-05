Adventistisches Krankenhaus Waldfriede erfolgreich saniert

„Wir haben die Abläufe in allen Abteilungen unseres Krankenhauses Waldfriede sehr genau unter die Lupe genommen und Maßnahmen ergriffen, die der Klinik bereits jetzt, aber insbesondere langfristig weiterhelfen“, sagte Bernd Quoß, Vorstand des Krankenhaus Waldfriede e.V.. Quoß hatte gemeinsam mit den Restrukturierern Christopher Seagon und Stefan Hofherr in den vergangenen Monaten umfangreich operativ und finanzwirtschaftlich wirkende Sanierungsmaßnahmen umgesetzt.Maßgeblich zu diesem Sanierungserfolg beigetragen haben auch die rund 700 Mitarbeiter des Krankenhauses, da sie die Sanierungsmaßnahmen bereits engagiert umsetzen. Waldfriede kann nach eigener Aussage mit allen zehn Abteilungen und allen 700 Beschäftigten ohne Einschränkungen weitergeführt werden. „Die hohe Qualität der medizinischen Versorgung war eine wichtige Basis für eine nachhaltige Sanierung des Krankenhauses Waldfriede“, erläuterte der Generalbevollmächtigte Christopher Seagon.Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 120.000 Patienten ambulant behandelt. Träger ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält.Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine Tagesklinik, eine Sozialstation, eine Akademie für Gesundheits- und Krankenpflege, eine Servicegesellschaft, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee und das „Desert Flower Center“ gehören. Weitere Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de