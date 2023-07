Adventistisches Gesundkostwerk in Australien feiert 125-jähriges Jubiläum

„Sanitarium wurde mit dem Hauptziel gegründet, den Australiern zu helfen, sich gesund zu ernähren und gut zu leben. Dieser Zweck ist auch heute noch genauso wichtig, insbesondere da Familien mit den wachsenden Auswirkungen von lebensstilbedingten chronischen Krankheiten, Ernährungsunsicherheit und dem Druck der Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben“, erläuterte Geschäftsführer Kevin Jackson bei seiner Jubiläumsansprache.Laut der adventistischen Kirchenzeitschrift im Südpazifik, „Adventist Record“ (AR), wurde das Gesundkostwerk in einer Bäckerei in Northcote, einem Vorort von Melbourne, gegründet, nachdem eine kleine Gruppe von Siebenten-Tags-Adventisten aus Battle Creek, Michigan/USA, eingewandert war. Sie hatten Lebensmittel mitgebracht, die der adventistische Arzt Dr. John Harvey Kellogg für die Patienten seines Gesundheitsinstituts hergestellt hatte.Im Januar 1898 begann Edward Halsey, der bei Dr. Kellogg in die Lehre gegangen war, mit der Herstellung der ersten verzehrfertigen Zerealien des Unternehmens, darunter-Weizenkekse, ein Vorläufer von, und „Sanitarium“-Erdnussbutter. „Sanitarium“ wurde am 27. April 1898 als Unternehmen eingetragen.Innerhalb eines Jahrzehnts expandierte „Sanitarium“. Ab 1901 eröffnete das Unternehmen in ganz Australiens Naturkostcafés, die ersten ihrer Art, welche neben nahrhaften pflanzlichen Lebensmitteln auch Ernährungsberatung und Kochkurse anboten. Mitwurde ebenfalls die erste pflanzliche Fleischalternative Australiens auf den Markt gebracht. Als das junge Lebensmittelunternehmen 1906 seine ersten Gewinne erzielte, spendete es diese zur Unterstützung der Gesundheitserziehung auf den südpazifischen Inseln.„Sanitarium“ ist heute eines der größten Lebensmittelunternehmen in Australien, beschäftigt 1.200 Mitarbeitende an sechs Standorten im Land und exportiert Produkte in fast 40 Staaten. Mit Produkten wieund, die in zwei von drei Haushalten in Australien zu finden seien, wäre „Sanitarium“ eines der angesehensten dortigen Lebensmittelunternehmen, so AR.„Sanitarium“ habe laut „Adventist Record“ bei der Umstellung der australischen Ernährungsgewohnheiten eine Vorreiterrolle gespielt. Es sei das erste Unternehmen, das Frühstückszerealien einführte, Pionierarbeit bei innovativen Sojanahrungsmitteln leistete und die pflanzliche Ernährung förderte, lange bevor diese populär wurde.Mehr zu „Sanitarium“ (in Englisch): https://www.sanitarium.com/au