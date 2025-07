Adventistische Kirche übergibt Scheck mit 100.000 US-Dollar für Katastrophenhilfe an Bürgermeisterin von St. Louis

Die Region war am 16. Mai von einem Tornado heimgesucht worden.



„Im Namen der Stadt St. Louis möchte ich die Weltsynode der Siebenten-Tags-Adventisten hier in St. Louis herzlich willkommen heißen. Wir hoffen, dass Sie bisher eine erfolgreiche Konferenz hatten und weiterhin eine produktive Zeit in St. Louis verbringen werden“, sagte Bürgermeisterin Spencer bei ihrer Begrüßung.



Im Rahmen der Initiative „Impact St. Louis“ hat die Kirche in St. Louis verschiedene Hilfsprojekte gestartet, darunter das Programm „Pathway to Health“, das kostenlose medizinische Untersuchungen und Behandlungen für die Bevölkerung umfasste, ferner die Reinigung von Parks sowie die Unterstützung lokaler Notunterkünfte.



„Der Dienst der adventistischen Kirche in den Städten spiegelt die Herausforderungen wider, die viele Städte auf der ganzen Welt kennen”, sagte Spencer. „Bürgermeister und Regierungen wissen, dass wir die gewaltige und komplexe Arbeit, die in den Städten von heute erforderlich ist, nicht allein bewältigen können. Dazu müssen wir alle zusammenarbeiten.“



Große Schäden durch Tornado



In ihrer zweiminütigen Rede ging die Bürgermeisterin auch auf den jüngsten Tornado ein, der Schäden in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar verursachte, fünf Menschenleben forderte und mehr als 5.000 Gebäude beschädigte. „Es wird eine gemeinsame Anstrengung von Nachbarn, Kirchengemeinden, Unternehmen und vielen Menschen aus der ganzen Welt sein, den Wiederaufbau zu bewältigen. Wir wissen, dass Sie Teil dieser Bemühungen sind, und wir sind Ihnen dafür sehr dankbar“, sagte Spencer. Am Ende ihrer Rede kam GC-Schatzmeister Paul Douglas auf die Bühne, um die Übergabe des Schecks anzukündigen.



Scheckübergabe



Der Scheck wurde von Erton Köhler, dem neu gewählten Präsidenten der Generalkonferenz, sowie von Alexander Bryant, dem Präsidenten der teilkontinentalen adventistischen Kirchenleitung in Nordamerika (Nordamerikanische Division) und Gary Thurber, dem Leiter der lokalen adventistischen Gebietskörperschaft (Verbandes), zu deren Gebiet St. Louis gehört, auf die Bühne gebracht und überreicht.



Die Bürgermeisterin antwortete mit einer kurzen Danksagung. „Dies ist nicht nur ein Zeichen Ihrer Wertschätzung. Es ist eine echte Investition in die Zukunft unserer Stadt. Das bedeutet unserer Stadt sehr viel. Wir sind dankbar, dass Sie hier sind, und wir sind wirklich dankbar für diese Investition in unsere Zukunft. Vielen Dank“, sagte sie.

