ADRA Ukraine versorgt Krankenhäuser mit medizinischen Hilfsgütern

Die Sendungen enthalten Gesichtsmasken, Verbandsmaterial, Bademäntel sowie andere Hilfsgüter. Ein Teil der Ladung gehe an Krankenhäuser in der Region Charkiw, ein anderer Teil an medizinische Einrichtungen in der Region Donezk.ADRA Ukraine wurde am 21. Februar 1993 vom Staat offiziell registriert und ist seitdem im Land tätig. Gegenwärtig arbeiten laut Hilfswerk bei ADRA Ukraine mehr als 350 Personen, „die jeden Tag dazu beitragen, den Bedürftigen zu helfen“. Bis Anfang August hätten seit Kriegsbeginn 8,2 Millionen Menschen durch ADRA Ukraine Unterstützung erhalten.Partnerorganisationen von ADRA Ukraine sind: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR), UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), Deutsche humanitäre Hilfe, Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, USAID, AID Canada, Canadian Foodgrains Bank, Ukraine Humanitarian Fund (UHF), Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA), SlovakAid, Japan Platform, Unternehmen Atlas Copco, Elektronikhersteller KOA, französischer nationaler Zivilschutzverband (FNPC), südafrikanische Fluggesellschaft AIRLINK, TZU CHI Foundation in Taiwan, Hilfsorganisation humedica, Fernsehsender Hope TV Ukraine, weltweites ADRA Netzwerk, Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, protestantisch-niederländische kerk in actie, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.Weitere Informationen: https://www.adra.ua/en/home-en/