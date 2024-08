ADRA Ukraine unterstützt ein Zeltlager für Kinder von Armeeangehörigen

Am Zeltlager nahmen 42 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren teil, deren Eltern in der Armee dienen, im Kampf gefallen sind oder vermisst werden. Das Lager wurde von der gemeinnützigen Stiftung „My Vdoma“ in Hostomel in Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Humanitären Institut (UGI) und der Sozialabteilung der Stadt Hostomel durchgeführt. ADRA Ukraine beteiligte sich an der Finanzierung des Lagers.Zum Programm gehörten die psychologische Betreuung der Kinder, Workshops, wie Kochen, Kunsttherapie, Sport, Choreographie und Umgang mit Hunden, sowie Lagerspiele. Mitarbeitende des staatlichen Rettungsdienstes führten auch eine Brandschutzübung durch.Das Hilfswerk wurde von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Ukraine gegründet und am 21. Februar 1993 vom Staat offiziell registriert. Es ist seitdem im Land tätig. Gegenwärtig arbeiten bei ADRA Ukraine mehr als 350 Personen. Informationen (in Englisch): https://www.adra.ua/en/