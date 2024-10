ADRA Russland und Adventisten helfen weiterhin den Evakuierten in der Region Kursk

Die Bedürftigen wurden nach dem Angriff der ukrainischen Armee nach Kursk in die Hauptstadt der Oblast evakuiert. Sie erhielten dort in den kirchlichen Räumlichkeiten der Adventisten Lebensmittelpakete und Bettzeug.In Rylsk, im Westen der Oblast, wurden weitere Lebensmittelpakete an ältere Menschen sowie an Personen mit körperlichen Behinderungen verteilt. In dieser Region gebe es keine Geschäfte, Lebensmittel würden nur einmal pro Woche geliefert. Ein Paket wiege 15 Kilogramm. Es enthalte unter anderem Müsli, Zucker, Butter, Konserven und teilweise auch Brot. Das berichtet Alexander Ganko, Kommunikationsleiter der adventistischen Kirche im Süden Russlands.Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 108 eigenständigen nationalen Büros, so auch in Moskau, und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org