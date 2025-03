ADRA Deutschland unterstützt Freiwillige Feuerwehr mit 20.000 Euro

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Süddeutschland Ende Mai Anfang Juni 2024 stand auch das Feuerwehrgerätehaus in Zusum-Rettingen gut einen Meter unter Wasser. Während die Freiwillige Feuerwehr der Bevölkerung bei der Katastrophe half, wurde sie selbst Opfer der Katastrophe. Christian Molke, Vorsitzender von ADRA Deutschland, überreichte den Spendenscheck über 20.000 Euro an Wehrführer Timo Bablok und den Vorsitzenden Sebastian Frey. Mit dabei waren auch der Landtagsabgeordnete (MdL) Wolfgang Fackler und Tobias Kurzmaier, Inhaber von Kurzmaier Media Consulting, Moderator und Vorsitzender des Aktionskreises für Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.Molke betonte bei der Übergabe des Spendenschecks die Bedeutung von Solidarität: „Das Zusammenspiel verschiedener Akteure und Personen hat es möglich gemacht, dass die Spenden hier an der richtigen Stelle ankommen. Solidarität ist in unserem Land zum Glück gelebte Realität. Das erleben wir gerade in solchen Krisensituationen immer wieder. Deshalb ist die heutige Spendenübergabe ein sehr gutes Beispiel für diese Solidarität und den Zusammenhalt in Deutschland.“Die finanzielle Unterstützung trage dazu bei, dringend benötigte Ausrüstung zu erneuern und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu sichern. Kommandant Timo Bablok: „Wir haben uns sehr über diese großzügige Spende gefreut. Damit können wir die Feuerwehr ausbauen und die Bürger schützen.“ Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler erklärte: „Als Abgeordneter des Bayerischen Landtags und hier zuständig für die Region Donau-Ries freue ich mich sehr über das Engagement von ADRA Deutschland hier in Zusum-Rettingen. Es waren sehr dramatische Tage im letzten Jahr während des Hochwassers. Da kann ich nur Danke sagen für diese materielle, aber vor allem auch moralische Unterstützung.“Das Hochwasser habe in vielen Regionen Süddeutschlands große Schäden angerichtet und zahlreiche Menschen vor große Herausforderungen gestellt, so Christian Molke. ADRA sei deshalb im vergangenen Juni 2024 erstmals mit einem Team vor Ort gewesen, um zu sehen, wo Hilfe geleistet werden kann. Mit der Spendenübergabe an die Feuerwehr Zusum-Rettingen habe ADRA nun ein erstes von mehreren Hilfsprojekten umgesetzt. Die unkomplizierte Hilfe von ADRA ergänze lokale Anstrengungen beim Wiederaufbau nach der Flut.ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat rund 50 Angestellte und steht der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de