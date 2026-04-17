20. YiM-Jugendkongress der Adventisten in Offenburg
Über die Osterfeiertage, vom 2. – 6. April, fand auf dem Messegelände in Offenburg der 20. Youth in Mission Congress (YiMC) statt. Über 1400 junge Menschen, überwiegend aus den deutschsprachigen Ländern, nahmen daran teil.
Die Hauptredner des diesjährigen YIMC waren Taj Pacleb (Hawaii), der als selbstständiger Naturfilmer und Vortragsredner mit religiösen und seelsorgerlichen Themen unterwegs ist sowie Dr. Christoph Berger, Pastor und Mitbegründer des YIMC vor 20 Jahren. Darüber hinaus gab es über 20 Workshops, sowohl zu biblischen, christlichen als auch lebenspraktischen Themen. Eine Ausstellung informierte über Angebote zahlreicher adventistischer Institutionen, darunter Schulen, Hochschulen, Verlage und Gesundheitseinrichtungen.
Am Samstagnachmittag, 4. April, wurde in der Innenstadt von Offenburg mit verschiedenen Straßenaktionen auf den christlichen Glauben aufmerksam gemacht. So gab es beispielsweise Puppentheater, Angebote zum „Deep Talk“ über Lebensthemen, ein Smoothie-Stand, Infomaterial und vieles mehr.
„Eine Bewegung mit vielen Elementen“
Der Youth in Mission Kongress versteht sich laut Sebastian Wulff, Leiter der Adventjugend Baden-Württemberg, als Bewegung mit vielen Elementen. Das Ziel sei es, junge Menschen zu ermutigen, ihren Glauben im täglichen Leben auszuleben und damit gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Hunderte ehrenamtliche Helfer trugen dazu bei, dass der Kongress reibungslos verlief.
Weitere Informationen zum Kongress mit zahlreichen Fotos gibt es unter der Website https://youthinmission.info/. Videomitschnitte einiger Kongressthemen sind unter www.youtube.com/@adventjugend-bw/streams zu finden.