15. September: „Tag der offenen Tür“ des Krankenhauses Waldfriede in Berlin

11:30 Uhr: „Die Hand bei Rheuma und Arthrose“ (Privatdozent Dr. med. Martin Lautenbach).

12:30 Uhr: „Die Nebenschilddrüsen, kleines Organ mit großer Wirkung“ (Privatdozent Dr. med. Ingo Leister).

13:30 Uhr: „Moderne Therapiemöglichkeiten bei Darmkrebs und Analkarzinom“ (Dr. med. Roland Scherer).

14:30 Uhr: „Desert Flower Center“ − Was hat sich seit der Gründung vor elf Jahren getan? (Oberärztin Dr. med. Cornelia Strunz).

15:30 Uhr: „Angststörung – Wege aus der Angst“ (Dr. med. Herald Hopf).

Auch diesmal gibt es wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Programm, teilte Krankenhaus-Vorstand Bernd Quoß in seinem Einladungsschreiben mit. Für die jüngsten Besucher gibt es Hüpfburgen, Bungee Trampolin, Wasserlaufrolle, Torwandschießen, Kinderschminken und noch viel mehr. Eltern und Erwachsene können sich an Ständen der medizinischen Fachabteilungen informieren. Außerdem finden Führungen durch die verschiedenen Krankenhausabteilungen, wie Endoskopie und OP-Bereich, statt.Chefärzte vermitteln in ihren Vorträgen Wissenswertes zu folgenden Themen:Weitere Informationen sind auf der Webseite www.waldfriede.de zu finden.Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede liegt im Berliner Stadtteil Zehlendorf und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es wurde nach gesetzlichen Qualitätsparametern mehrfach zertifiziert und hat mit seiner medizinischen und pflegerischen Qualität bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten. Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 150.000 Patienten ambulant behandelt. Der Träger ist die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine psychiatrisch-psychosomatische Tagesklinik, eine Sozialstation, die Akademie zur Ausbildung von Pflegefachkräften, eine Servicegesellschaft, ein Seniorenhaus, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee, eine Kindertagesstätte und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de