"VAG-Baby" wird 6 Jahre alt

Amelie Mareike erblickte am 2. September 2016 das Licht der Welt – auf einem Parkplatz des VAG-Zentrums. An diesem Freitag feierte das Mädchen ihren 6. Geburtstag und benötigt daher ab sofort einen Fahrschein, wenn sie den Öffentlichen Nahverkehr nutzen will. Zur Geburt hatte Amelie Mareike von der Freiburger Verkehrs AG einen Gutschein über lebenslange Freifahrt im Netz der VAG erhalten.



Zu ihrem Geburtstag überreichte ihr VAG-Marketing-Leiterin Susanne Herzog zusammen mit VAG-Mitarbeiter Andreas Töpfer, der vor sechs Jahren bei der Geburt geholfen hatte, nun den versprochenen Freifahrtschein.



An besagtem Freitag vor sechs Jahren war Amelie Mareikes Mutter mit ihrem Schwiegervater auf dem Weg zur Entbindung ins Krankenhaus. Als ihnen bewusste wurde, dass sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen würden, bogen sie auf das Gelände der VAG ab, um dort Hilfe zu suchen. Einige herbeigeeilte Mitarbeitende waren sofort zur Stelle. Noch bevor Notarzt und Krankenwagen eintrafen, war die kleine Amelie Mareike bereits geboren.