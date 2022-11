ÖPNV Kundenbarometer: Freiburgerinnen und Freiburger sind mit der VAG insgesamt sehr zufrieden

Die Kundinnen und Kunden der Busse und Stadtbahnen der Freiburger Verkehrs AG (VAG) bewerten die Leistungen und Angebote des Verkehrsunternehmens insgesamt als sehr gut. Bei der vom Marktforschungsinstitut „KANTAR TNS“ durchgeführten repräsentativen Befragung zum „ÖPNV Kundenbarometer“ erreichte der Freiburger Nahverkehrsbetrieb unter 38 teilnehmenden Unternehmen bei der Globalzufriedenheit den viertbesten Wert von „sehr guten“ 2,35. Der bundesweite Branchendurchschnittswert liegt auf einer Skala von 1 bis 5 bei 2,85.



Besonders gute Noten bekam die VAG von den Befragten bei den Themen „Umsetzung des 9 Euro Tickets“, „Handyticket“, „Schnelligkeit der Beförderung“, „Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit“ sowie „Linien- und Streckennetz“. Als verbesserungswürdig werden die Themenbereiche „Sauberkeit und Gepflegtheit der Haltestelle“, „Tarifsystem“, „Preis- Leistungsverhältnis“ „Sicherheit an Haltestellen abends“ und „Informationen bei Störungen oder Verspätungen“ eingeschätzt, wobei die VAG bei letztgenanntem Punkt innerhalb der bundesweiten Befragung noch den besten Notenwert erreicht.



Signifikant Verbesserungen in der Kundenbewertung im Vergleich zur Vorjahresumfrage erreichte die VAG bei den Fragen nach dem HandyTicket/ MobilTicket, beim Krisenmanagement Corona und beim Zugang für mobilitätseingeschränkte Personen.



„Das ÖPNV Kundenbarometer gibt uns eine ungeschminkte Information darüber, wie unsere Angebote von den Freiburgerinnen und Freiburgern wahrgenommen und bewertet werden,“ sagt VAG Vorstand Oliver Benz. „Wie ein Seismograf spiegeln die Ergebnisse manchmal unsere Anstrengungen in bestimmten Bereichen wieder. Ein Beispiel dafür ist in diesem Jahr die signifikante Verbesserung der Bewertung für den Zugang von mobilitätseingeschränkten Personen. Auch wenn hier sicherlich noch nicht alles perfekt ist, so sind wir doch offensichtlich auf dem richtigen Weg,“ so Benz weiter.



„Interessant war in diesem dritten Corona-Jahr auch zu sehen, dass 62,2 Prozent der Befragten angaben, sich in unseren Bussen und Stadtbahnen „sehr wohl“ oder „wohl“ zu fühlen und 74,2 Prozent versicherten, die Fahrt mit der VAG „sicher“ oder zumindest „wahrscheinlich“ weiterempfehlen zu können,“ sagt VAG Vorstand Stephan Bartosch. „Gerade in Krisenzeiten zeigt sich wie stabil ein System ist. Auch wenn unsere Fahrgastzahlen wegen der Pandemie zeitweise deutlich eingebrochen waren ist es doch spannend zu sehen, dass die Zufriedenheit mit dem ÖPNV in Freiburg – trotz Corona – keinen Schaden genommen hat,“ ergänzt der VAG Vorstand.