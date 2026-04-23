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Kostenlose Fahrt mit der Schauinslandbahn für Menschen mit Behinderung

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
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  • Aktionstag am Sonntag, 3. Mai
  • App unterstützt mobilitätseingeschränkte Personen
Die Schauinslandbahn lädt am Sonntag, 3. Mai, zu einem Aktionstag für mehr Teilhabe ein. Menschen mit Behinderung können den Freiburger Hausberg an diesem Tag kostenfrei und barrierearm erleben. Voraussetzung für die Gratisfahrt: Ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 Prozent. Eine Begleitperson fährt ebenfalls kostenfrei mit, wenn im Ausweis das Merkzeichen B eingetragen ist. Die Schauinslandbahn ist an dem Tag von 9 bis 17 Uhr in Betrieb.

Direkt unterhalb der Bergstation beginnt ein barrierefreier Weg. Er führt bis zum Institut für Sonnenphysik und Strahlenforschung. Nutzende können die Strecke selbstständig und im eigenen Tempo erkunden. Für mobilitätseingeschränkte Menschen bietet die App „Schauinslandbahn barrierefrei“ Unterstützung beim Besuch. Sie bietet Orientierung und Informationen entlang des Weges. Inhalte stehen in der App in leichter Sprache, Gebärdensprache und als Audio zur Verfügung.

Initiiert hat den Aktionstag der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e. V.. Neben der Schauinslandbahn beteiligen sich bundesweit weitere Bergbahnen an der Aktion.

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