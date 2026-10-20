Fahrplanregelungen der VAG zur Zeitumstellung im Oktober
Stadtbahnlinien (1, 3, 4, 5): Da die Stunde zwischen 2 Uhr und 3 Uhr doppelt durchlaufen wird, fahren die Bahnen im gewohnten Takt weiter. Es kommt zu keinem Ausfall.
Nachtbuslinie N40: Die Sommerzeit-Fahrt um 2:10 Uhr ab Hauptbahnhof entfällt. Zur Winterzeit fahren die Busse ab Hauptbahnhof um 2:10 Uhr, 3:40 Uhr und 5:00 Uhr.
Hinweis: In der Übergangphase kann es bei den dynamischen Fahrgastanzeigen an den Haltestellen als auch in der VAG mobil App technisch bedingt kurzzeitig zu fehlerhaften Auskünften kommen. Die Fahrzeuge verkehren jedoch verlässlich. Ein Blick auf die gedruckten Aushangfahrpläne wird empfohlen.