Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1076856

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Frau Hannah Steiert +49 761 4511417
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Fahrplanregelungen der VAG zur Zeitumstellung im Oktober

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
In der Nacht von Samstag, 24. Oktober 2026, auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Für die Fahrgäste der VAG Freiburg bedeutet die geschenkte Stunde im Nachtverkehr eine Besonderheit bei den Fahrzeiten:

Stadtbahnlinien (1, 3, 4, 5): Da die Stunde zwischen 2 Uhr und 3 Uhr doppelt durchlaufen wird, fahren die Bahnen im gewohnten Takt weiter. Es kommt zu keinem Ausfall.

Nachtbuslinie N40: Die Sommerzeit-Fahrt um 2:10 Uhr ab Hauptbahnhof entfällt. Zur Winterzeit fahren die Busse ab Hauptbahnhof um 2:10 Uhr, 3:40 Uhr und 5:00 Uhr.

Hinweis: In der Übergangphase kann es bei den dynamischen Fahrgastanzeigen an den Haltestellen als auch in der VAG mobil App technisch bedingt kurzzeitig zu fehlerhaften Auskünften kommen. Die Fahrzeuge verkehren jedoch verlässlich. Ein Blick auf die gedruckten Aushangfahrpläne wird empfohlen.

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.