Buslinien 22, 24 und 25 nicht über die Tullastraße

Die Buslinien 22, 24 und 25 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) können vom 13. November bis voraussichtlich einschließlich 17. November nicht durch die Tullastraße fahren, da diese wegen Bauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt ist.



Die Busse fahren in dieser Zeit über die Lembergallee und die Robert-Bunsen-Straße in die Hans-Bunte-Straße.



Die Haltestelle „Schlachthof“ wird dann in die Lembergallee verlegt. Außerdem wird an den Haltestellen „Wöhlerstraße“, „Auerstraße“ und „Stübeweg“ angehalten.



Die Haltestelle „Badenova“ in der Tullastraße entfällt ersatzlos.