4. Mai 2025: Aktionstag für Menschen mit Behinderungen- Bergerlebnis für alle

Am 04. Mai 2025 findet wieder der traditionelle Aktionstag der deutschen Seilbahnunternehmen für Menschen mit Handicap statt. Auch die Schauinslandbahn beteiligt sich wieder. Gäste mit einer im Ausweis eingetragenen Behinderung ab 50 % werden an diesem Tag kostenfrei auf den Berg und wieder ins Tal befördert. Ebenfalls kostenlos ist die Mitfahrt für eine im Ausweis eingetragene Begleitperson.Deutsche Seilbahnunternehmen bieten diesen Aktionstag schon seit Jahren an, da Seilbahnen als inklusives Transportmittel für Jedermann auch Menschen mit Behinderungen einen erholsamen Aufenthalt in den Bergen ermöglichen. Der VDS-Aktionstag findet in Zusammenhang mit dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt, der 2025 unter dem Motto „Neustart“.Die vom Biosphärengebiet Schwarzwald herausgegebene App „Schauinsland barrierefrei“ ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu den Schätzen des Schauinslands, zur wilden Natur, den echten Silberschätzen und den mutigen Pionieren, die dort lebten. Leichte Sprache, Gebärdensprache und eine Audioversion ermöglichen unterschiedlichen BenutzerInnen den Schauinsland mit seinem Facettenreichtum selbständig zu erkunden.Unterhalb der Schauinslandbahn-Bergstation verläuft ein barrierefreier Weg, der am Eingang des Instituts für Sonnenphysik und Strahlenforschung endet. Er ist mit und ohne Führung begehbar.Die Seilbahnanlage der Schauinslandbahn sowie das Restaurant Bergstation sind barrierefrei gebaut, Zugangsrampen und Behinderten-WC´s gibt es sowohl an der Tal- wie auch an der Bergstation. Die Seilbahnkabinen sind mit 90 cm breiten Türen ausgestattet. Pro Kabine hat ein Rollstuhl Platz. Gerne unterstützt das Seilbahnpersonal auf Anfrage beim Ein- und Ausstieg.Menschen mit Behinderungen werden gebeten, sich vor dem Besuch bei der Schauinslandbahn über die individuellen Nutzerhinweise und -möglichkeiten zu informieren. Diese sind unter https://www.schauinslandbahn.de/... zu finden.Die Schauinslandbahn erreicht man behindertenfreundlich mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, von dort weiter mit dem Bus 21 bis zur barrierefreien Haltestelle an der Talstation. Die Fahrzeuge der Freiburger Verkehrs AG sind mit entsprechenden Rampen ausgestattet. An der Talstation gibt es eine barrierefreie Haltestelle.Die Schauinslandbahn ist durchgehend von 9-17 Uhr in Betrieb.