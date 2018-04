Glutenfrei den Sommer genießen

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und auch die Vielfalt an frischem Obst und Gemüse steigt. Frisch und fruchtige Rezepte mit Beeren, Rhabarber und Melone, raffinierte Rezepte mit grünem Spargel sowie Rezepte und Praxistipps für die glutenfreie Grillparty lassen den Sommer unvergesslich werden.Gluten Free richtet sich an Menschen mit Zöliakie, einer Weizen- oder Glutenunverträglichkeit sowie an alle, die bewusst auf Weizen und Gluten verzichten. Die Leser können sich auf vielfältige Rezepte aus der glutenfreien Backstube, ein Gute-Laune-Sommermenü von Marcus Beran sowie einfach zubereitete und megaleckere Rezepte für die Alltagsküche freuen. Zusätzlich zu den mehr als 40 garantiert glutenfreien Koch- und Backideen trumpft das Magazin mit viel Wissenswertem rund um Ernährung und Gesundheit auf. Zudem gibt es einen Produkttest zu glutenfreiem Brot, eine Übersicht an alternativen Süßungsmitteln und in Trudels Backschule bekommen die Leser Tipps und Tricks zu glutenfreiem Biskuitteig.Gluten Free erscheint viermal jährlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz in einer Auflage von 45.000 und ist im Zeitschriftenhandel und Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Die Einzelausgabe kostet in Deutschland 3,90 Euro. Zudem gibt es Gluten Free im Abonnement und als E-Paper, zu bestellen unter www.glutenfree-magazin.de 350 g Reismehl / 100 g glutenfreies Buchweizenmehl / 250 g Maisstärke / 2 TL Guarkernmehl / 2 TL gemahlene Flohsamenschalen / 1 TL Xanthan / 1 Prise Salz / 1 Prise Zucker / 100 g Schweineschmalz / 1 Würfel Hefe / 2 Eier / wenig gemahlenerSafran / 1 Eigelb250 g Zwiebeln / 2 Knoblauchzehen / 2 ½ EL Olivenöl / ½ Zucchini / 1 rote Paprikaschote / 1 rote Chilischote / 175 g Manchego (spanischer Hartkäse aus Schafmilch) / 10 schwarze Oliven ohne Stein / 1 ½ EL Kapern / 1 Ei / Salz1. Die Mehle, die Stärke, Guarkernmehl, Flohsamenschalen, Xanthan und Salz in einer Schüssel mischen. In der Mitte eine Mulde formen. 300 ml Wasser lauwarm erwärmen, Zucker, Schweineschmalz und Hefe dazugeben, die Hefe auflösen.2. Die Eier, den Safran und die Hefemischung in die Mulde geben. Alles 5 Minuten mit den Knethaken des Handrührgerätes oder der Küchenmaschine kneten, bis der Teig eine glatte Oberfläche hat. Den Teig zugedeckt 45 Minuten gehen lassen.3. In der Zwischenzeit für die Füllung die Zwiebeln und den Knoblauch abziehen und fein hacken. Im Olivenöl 10 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten, dann goldgelb braten.4. Die Zucchini und die Paprika putzen, waschen und klein würfeln. Die Chilischote waschen, halbieren, von Trennhäuten und Kernen befreien und fein würfeln.5. Die Zucchini und die Paprika zu den Zwiebeln geben und 3 Minuten mitbraten.6. Den Käse reiben. Die Oliven in Stücke schneiden. Die Kapern hacken.7. Gemüse, Käse, Oliven, Chili, Kapern und Ei in einer Schüssel mischen, die Mischung mit Salz würzen.8. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.9. Den Teig portionsweise auf Frischhaltefolie dünn ausrollen und Kreise mit einem Durchmesser von 10 cm ausstechen. Jeweils 1 EL der Füllung auf die obere Hälfte der Kreise geben, die untere Hälfte darüberklappen und andrücken. Mit den Fingerspitzenrundum die Teigränder in engen Abständen leicht umschlagen und andrücken, sodass eine Art Flechtmuster entsteht. Alternativ können die Ränder auch mit einer Gabel zusammengedrückt werden.10. Die Empanadas mit verquirltem Eigelb bestreichen und im Backofen ca. 20 Minuten backen.Zubereitungszeit: 1 h 45 minBackzeit: ca. 20 minPro Stück: 176 kcal / 4,9 g E / 7,3 g F / 23,2 g KH / 1,5 g BS