Kulinarische Visionäre vereint: JRE-Origins fusioniert mit freakstotable

Vereine firmieren künftig konsolidiert als freakstotable e.V.

Respektvolle und bewusste Esskultur fördern: von Herstellung bis Genuss

Erster Auftritt bei der Intergastra in Stuttgart

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15.01.2024 hat die Vorstandschaft von JRE-Origins beschlossen, mit freakstotable zu fusionieren. Zukünftig wird unter dem Namen freakstotable e.V. ein neues Kapitel in der Förderung einer bewussten und respektvollen Esskultur aufgeschlagen. Als aufnehmender Verein bündelt freakstotable die Ziele und die Mission beider Organisationen unter einem Dach.freakstotable e.V. verpflichtet sich, das tiefe Verständnis für hochwertige Lebensmittel zu teilen und zu bewahren. Im Mittelpunkt steht die nachhaltige Wertschöpfungskette, die faire Zusammenarbeit und der genussvolle Konsum ethisch produzierter Lebensmittel. Als Bindeglied im Netzwerk aus Gastronomen, Produzenten und Konsumenten strebt der Verein danach, das Bewusstsein für regionale und nachhaltige Produkte zu schärfen.Beide Führungsgremien haben sich auf einen kommissarischen Vorstand geeinigt. Dieser wird gebildet aus Tobias Bätz (Vorsitzender des Vorstands), Edgar Wolter (Schatzmeister), Patrick von Vacano und Bastian Jordan.„Die Fusion der beiden Vereine unter dem Dach von freakstotable ist ein logischer Schritt. In der Gemeinschaft sind wir stärker, effizienter und effektiver. Dieser Zusammenschluss bündelt Ressourcen und Fachwissen, um einen signifikanten Einfluss auf unsere Gesellschaft auszuüben. Unser Ziel ist es, das System der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung und auch den Genuss tiefgreifend und nachhaltig zu verändern”, so Tobias Bätz, kommissarischer Vorsitzender des Vorstandes von freakstotable e. V.Der erste offizielle Auftritt in der neuen Konstellation wird bei der Intergastra in Stuttgart sein. Dort werden in einer exklusiven VIP-Lounge innovative Manufakturen vorgestellt und ein Pop-up- Restaurant lädt zum Erleben der Esskultur ein.