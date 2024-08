Neues Wohn- und Geschäftshaus in der Schleswiger Straße 45: Geförderter Wohnraum und moderne Gewerbeflächen unter einem Dach

Mit dem Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in der Schleswiger Straße 45 setzt das Flensburger Immobilienunternehmen Fördeimmobilien GmbH ein starkes Zeichen für zeitgemäßes und bedarfsgerechtes Wohnen in Flensburg. Das Projekt umfasst 40 öffentlich geförderte Mietwohnungen sowie drei großzügige Gewerbeflächen und trägt maßgeblich zur Erweiterung des dringend benötigten Wohnraums in Schleswig-Holstein bei.



Moderner Wohnmix für Flensburg



Das Wohnkonzept in der Schleswiger Straße 45 vereint moderne Architektur mit Grundrissen, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen zugeschnitten sind. Ob Familien, Paare, Singles, ältere Menschen oder Studierende – hier findet jeder den passenden Wohnraum. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen ca. 42m² und 85m², sind barrierefrei und verfügen alle über einen Balkon, eine Loggia oder eine Dachterrasse.



Angesichts steigender Mietpreise und knappem Wohnraum gewinnt öffentlich geförderter Wohnraum zunehmend an Bedeutung. „Geförderter Wohnraum ist ein entscheidender Baustein, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken“ erklärt Christoph Matthiesen, Geschäftsführer der Fördeimmobilien GmbH. „Wir schaffen mit dem Projekt ein Zuhause für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, das nicht nur hilft, den aktuellen Bedarf zu decken, sondern auch ein lebendiges Miteinander fördert.“



Zentrale Lage mit hervorragender Anbindung



Das Projekt liegt in der Flensburger Südstadt, einem dynamischen Stadtteil, der von einer Mischung aus historischer und moderner Architektur geprägt ist. Die Lage in der Schleswiger Straße bietet den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, mit einer Bushaltestelle in nur 300 Metern Entfernung. Die Innenstadt und die Europa-Universität Flensburg sind mit dem Fahrrad in weniger als 10 Minuten erreichbar, und der Flensburger Bahnhof ist in weniger als fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Für die Bewohner stehen 28 Pkw-Stellplätze und 76 abschließbare Fahrradstellplätze zur Verfügung. Das Außengelände ist mit einem Spielplatz und Grünflächen gestaltet, die Raum für Begegnungen und Entspannung bieten.



„Unser Ziel war es, ein Wohnprojekt zu realisieren, das nicht nur modernen Standards entspricht, sondern auch die Bedürfnisse der Bewohner im Blick hat. Die Infrastruktur macht es den Bewohnern leicht, nachhaltig mobil zu sein und die vielen Vorzüge der zentralen Lage zu genießen“, betont Jannis Kiesow, Geschäftsführer der Fördeimmobilien GmbH.



Kooperation mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein



Das Projekt in der Schleswiger Straße 45 wird in enger Zusammenarbeit mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein realisiert. „Dank der Unterstützung der Investitionsbank Schleswig-Holstein können wir dieses Vorhaben umsetzen und einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum in Flensburg leisten“, fügt Christoph Matthiesen hinzu.



Eine Interessentenliste für die Wohnungen ist derzeit noch nicht verfügbar. Wer sich für ein neues Zuhause in der Schleswiger Straße 45 interessiert, wird noch um etwas Geduld gebeten.

