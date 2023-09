Chance auf Deutschen Engagementpreis: Jetzt für Frauenselbsthilfe Krebs Maintal abstimmen!

Die Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2023. Vom 12. September bis 24. Oktober kann für die Frauenselbsthilfe Krebs abgestimmt werden.„Wir erfahren jeden Tag, wie wichtig es ist, sich auch in schwierigen Situationen nicht aufzugeben, sich aktiv weiterhin am Leben zu beteiligen, durch soziale Kontakte neue Kraft und Mut zu tanken“, so Nieves Schwierzeck, langjährige Leiterin der Maintaler Gruppe . „Krebs verändert das Leben; wir können jedoch lernen, mit unseren Ängsten einen guten Umgang zu finden und die Freude am Leben nicht zu verlieren.Im Falle eines Gewinns würde die FSH-Gruppe Maintal das Preisgeld für die Unterstützung von Frauen mit metastasiertem Brustkrebs verwenden. „Wenn die Erkrankung als nicht mehr heilbar gilt, stehen die Betroffenen vor Herausforderungen besonderer Art“, erläutert Karin Daferner, die sich ebenfalls im Gruppenleitungsteam engagiert. „Hier ist es wichtig Angebote zu schaffen, die besonders auf die Stärkung der Lebensqualität in der chronischen Erkrankungssituation ausgerichtet sind.“Für den Deutschen Engagementpreis können ausschließlich Organisationen, Verbände oder Gruppen nominiert werden, die bereits für ihr freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen wurden. Für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen wurde die FSH-Gruppe Maintal vom Main-Kinzig-Kreis, denn dort hatte die Gruppe im Mai 2023 bereits den sogenannten Sozialpreis gewonnen.In diesem Jahr haben 390 Nominierte die Chance, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet zu werden und den Publikumspreis oder einen der fünf Jurypreise zu erhalten. Bekannt gegeben werden die Gewinner bei einer Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin, die mittels Live-Stream übertragen wird.Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in der Bundesrepublik. Er soll Engagement sichtbar machen, die Wertschätzung stärken und fürs Ehrenamt begeistern. Als Preis der Preise verbindet er die Wettbewerbe, die zu freiwilligem Engagement ermutigen.Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Experten des gemeinnützigen Sektors. Förderpartner sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Bahn Stiftung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Als Medienpartner verstärkt das Unternehmen Ströer die öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für die Engagierten.