Wer führt hier eigentlich Regie – ich oder mein Gehirn?

Warum greifen wir morgens fast automatisch zum Smartphone? Warum ärgern wir uns über eine Bemerkung, die jemand anderes völlig harmlos findet? Warum nehmen andere Menschen uns manchmal ganz anders wahr, als wir uns selbst? Und warum ist es so verdammt schwer, eine Gewohnheit loszuwerden, obwohl wir doch ganz genau wissen, dass sie uns nicht guttut?

Wie entsteht Bewusstsein?

Warum stimmt unser Selbstbild nicht automatisch mit dem Bild überein, das andere von uns haben?

Sind es tatsächlich unsere Ziele, die unser Verhalten bestimmen – oder doch viel häufiger unsere Gewohnheiten?

Wie stark verändern Gefühle unsere Wahrnehmung?

Und weshalb können Gedanken und Erfahrungen unser Gehirn verändern?

Wie entsteht unser Bewusstsein?

Was Bewusstsein eigentlich ist und welche Bedeutung es für unser Erleben und Handeln hat. Selbstwahrnehmung

Warum das Bild, das wir von uns selbst haben, nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmt, was andere Menschen in uns sehen. Die Macht der Gewohnheit

Wie Routinen unser Verhalten prägen und warum gute Vorsätze allein häufig nicht ausreichen. Verhalten beginnt im Gehirn

Ein Blick darauf, warum wir uns in bestimmten Situationen so verhalten, wie wir uns verhalten. Die Macht der Gedanken

Wie Lernen, Erfahrungen und Gedanken mit der Veränderbarkeit unseres Gehirns zusammenhängen. Gefühle entscheiden über unsere Wahrnehmung

Warum dieselbe Situation abhängig von unserer emotionalen Verfassung vollkommen unterschiedlich erlebt werden kann. Emotionen verstehen

Wie Emotionen entstehen, wahrgenommen und interpretiert werden – und welchen Einfluss sie auf unser Verhalten haben. Die Fähigkeit zur sozialen Selbstkontrolle

Warum wir nicht jedem spontanen Impuls folgen und welche Bedeutung Selbstkontrolle für unser Zusammenleben besitzt.

über 4 Stunden Audio

175 Seiten PDF-Dokumentation

180 Tage Zugriff

Vier Fragen – eine gemeinsame Schaltzentrale: unser Gehirn.Genau dort setztan. Statt schnelle Patentrezepte für ein „besseres Ich“ zu versprechen, beschäftigt sich das Online-Angebot mit einer viel grundlegenderen Frage:Denn bevor man sein Verhalten verändern kann, ist es hilfreich zu verstehen, was im eigenen Kopf überhaupt passiert.Wir treffen Entscheidungen, interpretieren Situationen, reagieren emotional, folgen Routinen und bilden uns eine Meinung über uns selbst und andere. Vieles davon geschieht scheinbar selbstverständlich.Doch hinter diesem Alltag verbergen sich spannende Prozesse.Das Gehirn-Wissen-Paket greift genau solche Fragen auf und übersetzt Erkenntnisse rund um Gehirn, Verhalten und Wahrnehmung in verständliche Zusammenhänge.Das Paket bündelt acht Themen aus der Reihe „Focus Gehirn“:Eine Besonderheit des Pakets: Die Inhalte sind nicht nur in einem einzigen Format verfügbar.Wer gerne zuschaut, nutzt die Videos.Wer lieber hört, greift zu den Audios.Wer Inhalte nachlesen, markieren oder vertiefen möchte, nutzt die PDF-Unterlagen.Insgesamt enthält das PaketDamit lässt sich Gehirn-Wissen nicht nur am Schreibtisch konsumieren. Audioinhalte können beispielsweise unterwegs gehört werden, Videos eignen sich zum gezielten Vertiefen und die schriftlichen Unterlagen zum späteren Nachschlagen.Der Zugriff auf sämtliche Inhalte steht fürzur Verfügung.Der Begriff „Selbstoptimierung“ klingt schnell nach höher, schneller, weiter.Doch persönliche Entwicklung muss nicht damit beginnen, ständig etwas an sich verändern zu wollen.Vielleicht beginnt sie viel früher: mitWer erkennt, welchen Einfluss Gewohnheiten, Emotionen, Wahrnehmung und Gedanken auf das eigene Verhalten haben, bekommt neue Möglichkeiten, sich selbst zu beobachten und Entscheidungen bewusster zu treffen.Aus einem schnellenkann dann ein neugierigeswerden.Und genau dieses Aha-Erlebnis ist möglicherweise der spannendste Ausgangspunkt für Veränderung.Das Wissen eignet sich nicht nur für Menschen, die sich selbst besser verstehen möchten.Auch fürkönnen die Inhalte interessante Hintergründe liefern.Denn überall dort, wo Menschen miteinander kommunizieren, lernen, entscheiden, sich verändern oder aufeinander reagieren, spielt das Gehirn zwangsläufig mit.Und manchmal hilft es enorm zu wissen,Alle acht Themen zusammen kosten derzeit. Beim Einzelkauf würden die Inhalte insgesamt 226,50 Euro kosten.Enthalten sind:**über 4 Stunden VideoWeitere Informationen und Bestellung:Die Akademie Gehirn-Wissen von Gabriele und Stephan Ehlers beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, Erkenntnisse rund um Gehirn, Lernen, Denken und Verhalten verständlich und praxisnah zu vermitteln. Zum Angebot gehören Vorträge, Workshops, Online-Seminare, Publikationen und digitale Lernangebote.Ziel ist es, komplexes Gehirn-Wissen so aufzubereiten, dass daraus nicht nur Wissen entsteht, sondern möglichst oft auch ein ganz persönlicher