Tag der offenen Tür am 11.7. für Physio- und Ergotherapeuten in München

Raus aus der Praxis, rein ins Grüne: Koordination. Kognition. Kollegialer Austausch. Und ganz viel Leichtigkeit.. inkl. Imbiss + Getränke.
Koordination. Kognition. Kollegialer Austausch. Und ganz viel Leichtigkeit.
Raus aus der Praxis, rein ins Grüne: Dieser besondere Tag der offenen Tür in München-Nymphenburg ist eigentlich ein kleines Sommerfest für Ergo- und Physiotherapeut:innen sowie alle Gesundheitsberufe, die Lust auf neue Impulse, nette Menschen und eine aktive Auszeit haben.
Hier anmelden: https://11-07.jonglierschule.de
In ruhiger Gartenatmosphäre kannst Du neue Spiele für Koordination, Kognition und Aktivierung ausprobieren, Dich mit Kolleg:innen austauschen und erleben, wie schnell man mit der richtigen Methode das Jonglieren mit 3 Bällen lernen kann. Alles darf ausprobiert werden – ohne Leistungsdruck, dafür mit Neugier, Spaß und vielen Aha-Momenten.
Gastgeber sind Gabriele und Stephan Ehlers – Experten für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Mitglied im DVE, Deutscher Verband Ergotherapie und der AFNB, Akademie für neurowissenschaftliches Blildungsmanagement. hr Ziel: den Austausch unter Gesundheitsprofis fördern und zeigen, wie spielerische Übungen Körper, Kopf und Motivation in Bewegung bringen können.
Zwischendurch gibt es einen leckeren Imbiss mit Obst, Gemüse-Sticks, Smoothies, Kaffee, Cappuccino und weiteren Getränken.
Ein Nachmittag zum Abschalten, Ausprobieren, Kennenlernen und Auftanken – aktiv, entspannt, überraschend und genau richtig für alle, die frische Ideen für Therapie, Training und Alltag suchen.
Es werden u.a. folgende Spiele zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt
- KlappAcht - Spielerisch de Koordination trainieren
- Liegende Acht - Allein oder zu viert nutzen
- HaGeKo - Hand-Gehirn-Koordination
- Rotonda-Hut
- BiMoKo - BiLaterale Motorik
- DX-Powerbälle
- JOKOKO - 77 Übungen mit 1 und 2 Bällen
- Astrojax - Das faszinierende Spiel mit dem Chaos
- BiLaMo - BiLaterale Motorik
- Therapie-Sets für Koordination & Kognition