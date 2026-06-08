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FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland http://www.FQL.de
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
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Tag der offenen Tür am 11.7. für Physio- und Ergotherapeuten in München

Netzwerken und Spaß haben in einem Münchner Garten

(lifePR) (München, )
 

Raus aus der Praxis, rein ins Grüne: Koordination. Kognition. Kollegialer Austausch. Und ganz viel Leichtigkeit.. inkl. Imbiss + Getränke.

Koordination. Kognition. Kollegialer Austausch. Und ganz viel Leichtigkeit.

Raus aus der Praxis, rein ins Grüne: Dieser besondere Tag der offenen Tür in München-Nymphenburg ist eigentlich ein kleines Sommerfest für Ergo- und Physiotherapeut:innen sowie alle Gesundheitsberufe, die Lust auf neue Impulse, nette Menschen und eine aktive Auszeit haben.

Hier anmelden: https://11-07.jonglierschule.de

In ruhiger Gartenatmosphäre kannst Du neue Spiele für Koordination, Kognition und Aktivierung ausprobieren, Dich mit Kolleg:innen austauschen und erleben, wie schnell man mit der richtigen Methode das Jonglieren mit 3 Bällen lernen kann. Alles darf ausprobiert werden – ohne Leistungsdruck, dafür mit Neugier, Spaß und vielen Aha-Momenten.

Gastgeber sind Gabriele und Stephan Ehlers – Experten für Gehirn-Wissen und Jonglieren sowie Mitglied im DVE, Deutscher Verband Ergotherapie und der AFNB, Akademie für neurowissenschaftliches Blildungsmanagement. hr Ziel: den Austausch unter Gesundheitsprofis fördern und zeigen, wie spielerische Übungen Körper, Kopf und Motivation in Bewegung bringen können.

Zwischendurch gibt es einen leckeren Imbiss mit Obst, Gemüse-Sticks, Smoothies, Kaffee, Cappuccino und weiteren Getränken.

Ein Nachmittag zum Abschalten, Ausprobieren, Kennenlernen und Auftanken – aktiv, entspannt, überraschend und genau richtig für alle, die frische Ideen für Therapie, Training und Alltag suchen.

Es werden u.a. folgende Spiele zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt
  • KlappAcht - Spielerisch de Koordination trainieren
  • Liegende Acht - Allein oder zu viert nutzen
  • HaGeKo - Hand-Gehirn-Koordination
  • Rotonda-Hut
  • BiMoKo - BiLaterale Motorik
  • DX-Powerbälle
  • JOKOKO - 77 Übungen mit 1 und 2 Bällen
  • Astrojax - Das faszinierende Spiel mit dem Chaos
  • BiLaMo - BiLaterale Motorik
  • Therapie-Sets für Koordination & Kognition

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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