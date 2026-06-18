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Jonglieren für einen starken Rücken

Wie spielerische Bewegung Haltung, Rumpfstabilität und Balance im Alltag fördern kann.

(lifePR) (München, )
Jonglieren und Rückengesundheit? JA, es gibt tatsächlich eine direkte Verbindung:

Jonglieren erfordert eine aufrechte Haltung und die Stabilisierung des Rumpfes, um das Gleichgewicht zu halten. Diese Stärkung der Rumpfmuskulatur kann helfen, die Haltung zu verbessern, was oft eine wichtige Maßnahme bei der Prävention und Behandlung von Rückenschmerzen ist. Eine stabile Rumpfmuskulatur entlastet die Wirbelsäule, was den Druck auf schmerzende Bereiche verringern kann.Jon­glie­ren be­güns­tigt zudem
  • Be­weg­lich­keit,
  • Kraft,
  • Aus­dau­er und Ko­or­di­na­ti­on
und ver­bes­sert unter anderem Rhyth­m­sie­rungs-, Gleich­ge­wichts-, Re­ak­ti­ons- und zeit­li­che sowie räum­li­che Ori­en­tie­rungs­fä­hig­keit. Es för­dert die sen­so­ri­schen Fä­hig­kei­ten, was ins­be­son­de­re für die vi­su­el­le Wahr­neh­mungs­fä­hig­keit gilt.

Im Gegensatz zu einseitigen Bewegungen, die häufig zu Rückenschmerzen führen, sorgt Jonglieren für eine gleichmäßige Bewegung und Belastung des gesamten Körpers. 

Weitere Informationen:
28-seitige Broschüre "Jonglieren den Rücken" vor: 

eBook (4,99 €)  -  Heft (6,90 €) =

Rücken-Jonglieren-Sets

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und bietet ein großes Angebot rund um Ausbildungen und Produkten für Gesundheitsberufe, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Heilpraktiker:innen und Yoga-Lehrer:innen etc. an.
Im einzelnen sind dies: Jonglierbälle, Verschiedene Lernmedien gedruckt und online (Anleitungen, Bücher, eBooks, Videos) sowie originelle Spiele für die Verbesserung der Koordination und Kognition. Außerdem bieten er und sein Trainerteam Vorträge, Workshops, Jonglier-Events sowie Gehirn-Wissen-Events für Firmen, Gesundheitsakademien und Schulen an.
Für das Betriebliche GesundheitsManagement (BGM) werden versch. Kombinationen von Präsenz- und Online-Workshops angeboten. Hierzu wurde BGM neu definiert: Balljonglage - Gehirntraining - Motivation. Weitere Details siehe https://gehirn-wissen.de/bgm

JONGLIEREN
Wir sind mit REHORULI® und JOKOKO® Marktführer im Bereich Jonglier-Lernsysteme und bieten mit der ONLINE-AKDEMIE-JONGLIEREN.de Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. „Jonglieren lernen mit Jongloro“ ist Deutschlands meist verkaufte Jonglieranleitung und ist in 14 Sprachen erhältlich. Vier notariell beglaubigte Weltrekorde für das Jonglieren-Lernen in 7, 10, 20 und 30 Minuten runden unsere Expertise für das Jonglieren-Lernen ab. Übrigens eine tolle Idee für Firmen-Events.

GEHIRN-WISSEN
Wir sind Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) und koordinieren die Regionalakademie Bayern. Weiterhin sind wir Herausgeber der erfolgreichen Buchreihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT (Buch 9,90 €, eBook 7,99 €) sowie der Mediathek.Gehirn-Wissen.de.

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