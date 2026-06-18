Jonglieren für einen starken Rücken

Jonglieren erfordert eine aufrechte Haltung und die Stabilisierung des Rumpfes, um das Gleichgewicht zu halten. Diese Stärkung der Rumpfmuskulatur kann helfen, die Haltung zu verbessern, was oft eine wichtige Maßnahme bei der Prävention und Behandlung von Rückenschmerzen ist. Eine stabile Rumpfmuskulatur entlastet die Wirbelsäule, was den Druck auf schmerzende Bereiche verringern kann.Jonglieren begünstigt zudem
- Beweglichkeit,
- Kraft,
- Ausdauer und Koordination
Im Gegensatz zu einseitigen Bewegungen, die häufig zu Rückenschmerzen führen, sorgt Jonglieren für eine gleichmäßige Bewegung und Belastung des gesamten Körpers.
Weitere Informationen:
28-seitige Broschüre "Jonglieren den Rücken" vor:
eBook (4,99 €) - Heft (6,90 €) =
Rücken-Jonglieren-Sets