3 Bälle für den Weltrekord: Originelles Jonglier-Event am 16. Mai 2026 auf der TRYP-EXPO in Berlin

Was im Juli 2003 in Berlin mit 54 erfolgreichen Anfänger:innen begann, ist heute eine beeindruckende Erfolgsserie: Stephan Ehlers ist mittlerweile vierfacher Weltrekordhalter – und verschiebt seit über zwei Jahrzehnten die Grenzen des scheinbar Unmöglichen.
Die bisherigen Weltrekorde im Überblick:
- 466 Personen in 30 Minuten (Neuss, 2024) – https://Weltrekord.Jonglierschule.de
- 196 Personen in 20 Minuten (Neuss, 2024) - https://Weltrekord.Jonglierschule.de
- 119 Personen in 10 Minuten (München, 2016) - https://10-Min.Jonglierschule.de
- 57 Personen in nur 7 Minuten (München, 2023) - https://7-min.jonglierschule.de
Die neue Herausforderung: 58 Jonglier-Anfänger lernen in max. 7 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen
Am Samstag, 16. Mai 2026, soll im Funkhaus Berlin Geschichte geschrieben werden: Im Rahmen der TRYP EXPO tritt Ehlers mit seinem Trainerteam an, um den bestehenden Rekord zu brechen. Das Ziel ist klar formuliert: Mindestens 58 Anfänger:innen sollen in maximal 7 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen lernen. >> 2-Min.-Video ansehen <<
Warum Jonglieren mehr ist als ein Kunststück
Dass dieser Weltrekordversuch auf der TRYP EXPO stattfindet, ist kein Zufall. Das innovative Event zählt zu den spannendsten neuen Formaten Europas – an der Schnittstelle von Mentaler Gesundheit; Psychedelic Science; Wellness & persönlicher Entwicklung; Human Flourishing:
Und genau hier entfaltet Jonglieren seine besondere Wirkung:
- Es fordert Konzentration und Koordination
- Es macht Lernprozesse unmittelbar erlebbar
- Es stärkt Selbstwirksamkeit und Resilienz
Mitmachen ausdrücklich erwünscht … und kostenlos!
Besucher:innen der TRYP EXPO können kostenfrei am Weltrekordversuch teilnehmen.
Teilnahmebedingungen:
- Mindestalter: 18 Jahre
- Voraussetzung: Keine Vorerfahrung im Jonglieren mit 3 Bällen
- Einverständnis zu Foto- und Videoaufnahmen
Die Eventdetails im Überblick:
- Datum: Samstag, 16. Mai 2026
- Uhrzeit: 16:00 Uhr
- Ort: Funkhaus Berlin, Shed-Lounge, Nalepastraße 18, 12459 Berlin
Ein Weltrekord, der mehr bewegt als Bälle
Weitere Infos zum Weltrekordversuch: https://16-05.Jonglierschule.de
Weitere Informationen zu TRYP-EXPO: https://TRYP.de
Weitere Informationen zu Stephan Ehlers: https://Stephan-Ehlers.de