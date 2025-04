Schluss mit „ganz okay“: Eine 360°-Potentialanalyse bringt Trainer:innen & Coaches auf den Punkt

Kick-off-Gespräch mit Klartext & Kontext

In einem wachsenden Markt, in dem „Trainer/Coach“ längst nicht mehr gleich „Trainer/Coach“ ist, setzt Xpert-Fix ein deutliches Zeichen: Mit der neuen 360°-Potentialanalyse für Trainer:innen und Coaches wird aus professionellem Bauchgefühl eine messerscharfe Positionierung – strategisch, stimmig und vor allem: sichtbar.„Viele Coaches wissen, was sie können – aber nicht, wie sie es so zeigen, dass es bei der Zielgruppe“, sagt Stephan Ehlers von Xpert-Fix. Genau hier setzt die 360°-Potentialanalyse an. Sie ist kein Test von der Stange, sondern ein durchdachter Prozess mit Tiefgang und Wirkung. Das Ziel: Ein klares Profil, das in den Köpfen bleibt – und in den Kalender wirkt.Ob Business Coach, Mentaltrainerin oder Experte für Veränderung: Wer auf dem Coaching-Markt bestehen will, muss mehr liefern als gute Inhalte. Es braucht ein klares, relevantes und differenzierendes Profil. „Unsere 360°-Analyse hilft, dieses Profil sichtbar zu machen – ohne Marketingsprech, aber mit Wirkung“, so das Xpert-Fix-Team.Die Analyse beinhaltet:Fürerhalten Coaches und Trainer:innen nicht nur ein schärferes Profil, sondern auch den entscheidenden Unterschied im Markt. Das Ganze flexibel in 2 bis 6 Wochen – je nach Feedbacktempo (und Kaffeekonsum).Eineinerfindet man hier . Was einem bei einem unverbindlichen, kostenfreien Kennenlern-Gespräch erwartet, kannst man hier lesen.