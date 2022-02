Kostenfreier Online-Info-Abend zu Gehirn-Wissen & Jonglieren für GESUNDHEITSBERUFE am Fr 4.3.22 - 18 Uhr

Gehirn-Wissen-eBook "Erwartungseffekte in der Wahrnehmung, bei Entscheidungen und in der Therapie" (PDF 15 Seiten)

PDF-Datei mit vielen Links (PDF + Video-Links) rund um das Jonglieren

Die gezeigten Vortragsfolien als PDF Datei

In dieser kostenfreien Online-Infoveranstaltung (via ZOOM) gibt Stephan Ehlers einen kleinen Überblick WIE und WARUM das Jonglieren (mit Bällen) speziell für GESUNDHEITSBERUFE interessant ist.WICHTIG:Preis:Am Montag 4.4.2022 (18 Uhr) startet zu diesem Thema (Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe) ein Online-Workshop, der in vier Teilen zu wöchentlich je 2 Std. angeboten wird. >> Weitere Info zu diesem 4 x 2 Std. Online-Workshop