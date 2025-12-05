Kontakt
Jetzt in Zukunftskompetenz investieren und moderat in KI-Kompetenz investieren

Einführungspreis für den „Certified AI Transformation Expert“ endet am 31.12.2025

Künstliche Intelligenz verändert in rasantem Tempo, wie wir denken, arbeiten und entscheiden – in jedem Berufsfeld. Doch eines ist klar: Nur wer KI wirklich versteht, steuern und verantwortungsvoll einsetzen kann, bleibt auch in Zukunft handlungsfähig und wettbewerbsstark.
Deshalb lohnt sich jetzt ein genauer Blick auf das Zertifikats-KI-Online-Lernprogramm „Certified AI Transformation Expert“.

Zum 1. Januar 2026 steigt der reguläre Preis des staatlich geprüften und zugelassenen Zertifikatsprogramms von 990 € auf 1.390 €.
Bis zum 31.12.2025 kann man sich den Einführungspreis sichern – ausschlaggebend ist ausschließlich das Anmeldedatum, nicht der spätere Starttermin. Die Rechnung folgt erst zum Programmstart.

Alle Details finden sich in der 5-seitigen Info-PDF:
https://fql.de/Premium-Zertifikats-Lehrgang-AICA.pdf

Wer sich zunächst einen schnellen Überblick verschaffen möchte, nutzt das kostenfreie ImpulsWebinar (30 Min.):

Darin erfahren Teilnehmende:
• Was der EU AI Act wirklich verlangt
• Welche Qualifikationen im Umgang mit KI künftig unverzichtbar sind
• Welche Chancen und Grenzen moderne KI-Systeme haben – und wie man sie souverän nutzt
• Was man wissen muss, um KI rechtssicher und verantwortungsvoll einzusetzen
• Welche Vorteile eine staatlich geprüfte Zertifizierung bietet

Präsentiert wird das Webinar von Torsten Seelbach, geschäftsführendem Gesellschafter der TS Holding GmbH (AFNB GmbH, AON GmbH, AICA GmbH).
Seine Vision: Zukunftskompetenzen wissenschaftlich fundiert und praxisnah entwickeln.
Als Wirtschafts- und Neurowissenschaftler sowie ausgewiesener KI-Experte arbeitet er an der Schnittstelle von Gehirnforschung und künstlicher Intelligenz. Seit vielen Jahren entwickelt er Lern- und Trainingskonzepte, die komplexe Technologien verständlich machen – und Menschen befähigen, sie sinnvoll, sicher und zukunftsorientiert einzusetzen.

Fazit:
KI ist keine Option mehr – sie ist ein Muss. Wer heute investiert, sichert morgen seine Wettbewerbsfähigkeit.
Jetzt anmelden, Einführungspreis sichern und ein starkes Kompetenzsignal setzen.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

Wichtiger Hinweis:

