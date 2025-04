GRATIS, LIVE + ONLINE: Jonglieren lernen am Karfreitag mit 3 Bällen (18 Uhr oder 4 Bällen (19 Uhr)

3 Monate für nur 14,50 €

6 Monate für 24,50 €

12 Monate für 39,50 €

Das einzige an Voraussetzungen sind das Mindestalter (10 Jahre) und drei Jonglierbälle!

Du kannst Jonglierbälle selbst herstellen mit Luftballons und Leinsamen! Wie das "Jonglierbälle-selbst-herstellen" funktioniert, zeigt Dir dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de

Wer denkt, Jonglieren sei nur was für Zirkusartisten oder Freizeitclowns, der hat den „Tag der Jongleure“ noch nicht gefeiert! Am 18. April ist es wieder soweit: Deutschlands größte Online-Akademie fürs Jonglieren wirft nicht nur Bälle in die Luft, sondern auch alle Hemmungen über Bord – mit GRATIS-Livekursen, halbierten Preisen und der geballten Power von Gehirnjogging und Spaß.Der charmanteste Ballverführer des Landes, Stephan Ehlers , zeigt allen Neulingen, wie sie stressfrei ins Werfen und Fangen finden. Ganz ohne Zirkusreife, dafür mit garantiertem Lernerfolg. Hier anmelden:Wer schon mit 3 Bällen jonglieren kann, bekommt hier die nächste Gehirn-Herausforderung serviert. Auch dieser Kurs ist komplett kostenlos!Hier direkt anmelden: https://4-Baelle.Jonglierschule.de Und weil's so schön ist:Satte Rabatte auf über 100 Video-Tutorials und jede Menge eBooks – für Anfänger (grün) und Fortgeschrittene (rot). Das bedeutet:Direkt zum Abo-Vergleich: www.Online-Akademie-Jonglieren.de/Abo Wissenschaftlich belegt: Wer jongliert, fördert Konzentration, Reaktionsvermögen, Gleichgewicht und produziert sogar neue Gehirnzellen – selbst im Alter! Bonus: Die beste Vorbeugung gegen Demenz, die richtig Spaß macht.Wer nicht jongliert, verpasst was. Und wer es lernen will, hat am 18. April die beste Gelegenheit des Jahres. Anmeldung und alle Infos: