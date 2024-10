Es ist wieder soweit: 11 Redner je 11 Minuten am 11.11. im Schlachthof, München

Das Wirtshaus im Schlachthof hat sich einen Namen für aufstrebende Künstler gemacht und präsentiert auch fast täglich etablierte Größen der Comedy- und Unterhaltungsbranche. Es ist bekannt für sein vielfältiges Programm in einerIn diesem Jahr lädt die GSA-Regionalgruppe München am 11. November 2024 wieder zur „Langen Nacht der kurzen Reden“ ein. 11 Speaker werden jeweils in 11 Minuten höchst unterschiedliche Themen vortragenWie in den Vorjahren wird es auch 2024geben. Nurkann man sichReservieren Sie rechtzeitig Ihre Tickets und gönnen Sie sich einen fantastischen Abend im "Schlachthof".= 19,00 Euro - Mitglieder der GSA zahlen nur 9,00 EuroDas Wirtshaus im Schlachthof ist ein einzigartiger Ort der Kultur und Unterhaltung. Es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen um zu lachen oder nachzudenken oder künstlerische Darbietungen zu genießen. "Die Lange Nacht der kurzen Reden" mit 11 Rednern je 11 Minuten am 11.11. gastiert seit acht Jahren im Schlachthof.Mehr Informationen über die Referenten und Vortragsthemen erfahren Siegilt der 2-in-1-Deal ! Das bedeutet, dass man 2 Tickets bestellen kann, zum Preis von einem. Konkret zahlt pro Ticket also 9,50 € statt 19,00 €.Wer will, kann auch einend.h. man kauft mit einer Bestellung 6 Tickets, zahlt aber nur 3 und sitzt gemeinsam an einem Tisch. Dieser 6-in-3-Deal gilt allerdings auchAlle Informationen und Ticketvarianten zu diesem Speaking-Event findet man bei https://Tickets.Die-Lange-Nacht-der-kurzen-Reden.de